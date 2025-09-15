Météo. Températures stationnaires lundi 15 septembre avec un temps chaud dans l’ensemble

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Nord et Centre.
- Nuages instables avec ondées ou averses et orages sur l’Atlas, le Souss et le Nord-Est des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 22/27°C sur les régions Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 16/23°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le Sud.
- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 15 septembre 2025:
– Oujda min 18 max 35
– Bouarfa min 18 max 35
– Al Hoceima min 18 max 25
– Tétouan min 20 max 26
– Sebta min 19 max 24
– Mellilia min 19 max 24
– Tanger min 20 max 30
– Kénitra min 17 max 28
– Rabat min 15 max 24
– Casablanca min 18 max 27
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 16 max 36
– Safi min 17 max 32
– Khouribga min 18 max 38
– Béni Mellal min 23 max 38
– Marrakech min 21 max 41
– Meknès min 16 max 36
– Fès min 16 max 38
– Ifrane min 11 max 30
– Taounate min 22 max 40
– Errachidia min 22 max 36
– Ouarzazate min 22 max 36
– Agadir min 21 max 36
– Essaouira min 18 max 27
– Laâyoune min 18 max 41
– Es-Semara min 25 max 42
– Dakhla min 20 max 24
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 20 max 28
– Midelt min 18 max 32