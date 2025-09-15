Météo. Températures stationnaires lundi 15 septembre avec un temps chaud dans l’ensemble

La vallée Aït Bouguemez, dans le Haut Atlas Central.

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Nord et Centre.

- Nuages instables avec ondées ou averses et orages sur l’Atlas, le Souss et le Nord-Est des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 22/27°C sur les régions Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Sud.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 15 septembre 2025:

– Oujda min 18 max 35

– Bouarfa min 18 max 35

– Al Hoceima min 18 max 25

– Tétouan min 20 max 26

– Sebta min 19 max 24

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 20 max 30

– Kénitra min 17 max 28

– Rabat min 15 max 24

– Casablanca min 18 max 27

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 16 max 36

– Safi min 17 max 32

– Khouribga min 18 max 38

– Béni Mellal min 23 max 38

– Marrakech min 21 max 41

– Meknès min 16 max 36

– Fès min 16 max 38

– Ifrane min 11 max 30

– Taounate min 22 max 40

– Errachidia min 22 max 36

– Ouarzazate min 22 max 36

– Agadir min 21 max 36

– Essaouira min 18 max 27

– Laâyoune min 18 max 41

– Es-Semara min 25 max 42

– Dakhla min 20 max 24

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 18 max 32