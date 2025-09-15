Société

Météo. Températures stationnaires lundi 15 septembre avec un temps chaud dans l’ensemble

La vallée Aït Bouguemez, dans le Haut Atlas Central.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 15 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/09/2025 à 06h01

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Nord et Centre.

- Nuages instables avec ondées ou averses et orages sur l’Atlas, le Souss et le Nord-Est des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 22/27°C sur les régions Centre, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Sud.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 15 septembre 2025:

Oujda min 18 max 35

Bouarfa min 18 max 35

Al Hoceima min 18 max 25

Tétouan min 20 max 26

Sebta min 19 max 24

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 20 max 30

Kénitra min 17 max 28

Rabat min 15 max 24

Casablanca min 18 max 27

El Jadida min 18 max 25

Settat min 16 max 36

Safi min 17 max 32

Khouribga min 18 max 38

Béni Mellal min 23 max 38

Marrakech min 21 max 41

Meknès min 16 max 36

Fès min 16 max 38

Ifrane min 11 max 30

Taounate min 22 max 40

Errachidia min 22 max 36

Ouarzazate min 22 max 36

Agadir min 21 max 36

Essaouira min 18 max 27

Laâyoune min 18 max 41

Es-Semara min 25 max 42

Dakhla min 20 max 24

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 18 max 32

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/09/2025 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#vague de chaleur

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rabat: escale du «Belem», navire ambassadeur de l’amitié franco-marocaine et de la protection des océans

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Environnement: l’Institut français du Maroc sensibilise le grand public à la protection des océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Réchauffement climatique: la température de surface des océans atteint un nouveau record mondial

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

COP22: la princesse Lalla Hasnaa préside la cérémonie d'ouverture de la Journée d’action des océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mauritanie: célébration de la Journée mondiale des océans sous le signe de la protection de l'environnement

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Articles les plus lus

1
Une société normale
2
Ce qu’il faut savoir sur Boulahfa, trésor paléontologique du Maroc
3
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
4
Propres, modernes et surveillées: les nouvelles toilettes publiques de Casablanca vues de l’intérieur
5
Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée
6
Défense. Dans les coulisses du pôle industriel des Forces Royales Air
7
4.000 pharmacies au bord de la faillite
8
Les chevaux de Troie d’Alger: quand les associations loi 1901 pro-Polisario sombrent en France
Revues de presse

Voir plus