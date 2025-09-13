Météo. Températures stationnaires ce samedi 13 septembre, avec des vents assez forts sur les côtes

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas assez denses près des côtes avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Nuages instables avec ondées et risque d’orages sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.
- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes et les plaines Centre et près des côtes Sud.
- Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes, l’Oriental, les côtes Centre, le Rif et le Tangérois et en légère baisse ou variant peu ailleurs.
- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, devenant localement agitée à forte le soir entre Safi et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 13 septembre 2025
– Oujda min 19 max 38
– Bouarfa min 17 max 33
– Al Hoceima min 22 max 32
– Tétouan min 19 max 27
– Sebta min 18 max 26
– Mellilia min 19 max 25
– Tanger min 20 max 31
– Kénitra min 18 max 27
– Rabat min 18 max 25
– Casablanca min 18 max 27
– El Jadida min 17 max 26
– Settat min 19 max 35
– Safi min 18 max 34
– Khouribga min 20 max 36
– Béni Mellal min 25 max 39
– Marrakech min 23 max 42
– Meknès min 23 max 38
– Fès min 21 max 39
– Ifrane min 18 max 30
– Taounate min 25 max 40
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 20 max 35
– Agadir min 16 max 26
– Essaouira min 17 max 22
– Laâyoune min 21 max 33
– Es-Semara min 18 max 37
– Dakhla min 19 max 27
– Aousserd min 23 max 41
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 18 max 33