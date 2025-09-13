Météo. Températures stationnaires ce samedi 13 septembre, avec des vents assez forts sur les côtes

Palmeraie de Marrakech. Plantée à partir du XIe siècle dans le nord de la cité, elle compte aujourd'hui près de 100.000 palmiers, sur environ 15.000 hectares. Cette vaste oasis est irriguée par un réseau de canalisations ancestral souterrain: les khettaras. . Viault

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas assez denses près des côtes avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Nuages instables avec ondées et risque d’orages sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes et les plaines Centre et près des côtes Sud.

- Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes, l’Oriental, les côtes Centre, le Rif et le Tangérois et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, devenant localement agitée à forte le soir entre Safi et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 13 septembre 2025

– Oujda min 19 max 38

– Bouarfa min 17 max 33

– Al Hoceima min 22 max 32

– Tétouan min 19 max 27

– Sebta min 18 max 26

– Mellilia min 19 max 25

– Tanger min 20 max 31

– Kénitra min 18 max 27

– Rabat min 18 max 25

– Casablanca min 18 max 27

– El Jadida min 17 max 26

– Settat min 19 max 35

– Safi min 18 max 34

– Khouribga min 20 max 36

– Béni Mellal min 25 max 39

– Marrakech min 23 max 42

– Meknès min 23 max 38

– Fès min 21 max 39

– Ifrane min 18 max 30

– Taounate min 25 max 40

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 20 max 35

– Agadir min 16 max 26

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 21 max 33

– Es-Semara min 18 max 37

– Dakhla min 19 max 27

– Aousserd min 23 max 41

– Lagouira min 20 max 31

– Midelt min 18 max 33