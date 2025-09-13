Société

Météo. Températures stationnaires ce samedi 13 septembre, avec des vents assez forts sur les côtes

Palmeraie de Marrakech. Plantée à partir du XIe siècle dans le nord de la cité, elle compte aujourd'hui près de 100.000 palmiers, sur environ 15.000 hectares. Cette vaste oasis est irriguée par un réseau de canalisations ancestral souterrain: les khettaras. 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/09/2025 à 05h57

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas assez denses près des côtes avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Nuages instables avec ondées et risque d’orages sur l’Atlas et l’extrême sud du pays.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes et les plaines Centre et près des côtes Sud.

- Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes, l’Oriental, les côtes Centre, le Rif et le Tangérois et en légère baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée entre Mehdiya et Tarfaya, devenant localement agitée à forte le soir entre Safi et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 13 septembre 2025

Oujda min 19 max 38

Bouarfa min 17 max 33

Al Hoceima min 22 max 32

Tétouan min 19 max 27

Sebta min 18 max 26

Mellilia min 19 max 25

Tanger min 20 max 31

Kénitra min 18 max 27

Rabat min 18 max 25

Casablanca min 18 max 27

El Jadida min 17 max 26

Settat min 19 max 35

Safi min 18 max 34

Khouribga min 20 max 36

Béni Mellal min 25 max 39

Marrakech min 23 max 42

Meknès min 23 max 38

Fès min 21 max 39

Ifrane min 18 max 30

Taounate min 25 max 40

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 20 max 35

Agadir min 16 max 26

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 21 max 33

Es-Semara min 18 max 37

Dakhla min 19 max 27

Aousserd min 23 max 41

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 18 max 33

