Météo. Températures stables ce lundi 13 mai, avec quelques ondées sur l’Atlas et l’Oriental

La Plage blanche, sur l'océan Atlantique, entre les villes de Guelmim et Tan-Tan.. Copyright by Alexander Hafemann - http://www.istockphoto.com/mlenny/





- Temps assez chaud sur les plaines nord et centre, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud.

- Nuages bas avec formations brumeuses la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques nord et centre et sur la rive méditerranéenne.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental avec quelques ondées et orages isolés en après-midi.

- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières sur les côtes centre, le Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, de 18/23°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays et de 12/18°C partout ailleurs.

- Les températures du jour varient peu.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Casablanca, agitée à forte entre Casablanca et Tan-Tan et agitée au sud de Tan-Tan.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour le lundi 13 mai 2024:

- Oujda min 14°C; max 28°C

- Bouarfa min 20°C; max 32°C

- Al Hoceima min 16°C; max 26°C

- Tétouan min 14°C; max 31°C

- Sebta min 12°C; max 24°C

- Mellilia min 15°C; max 25°C

- Tanger min 18°C; max 28°C

- Kénitra min 16°C; max 24°C

- Rabat min 15°C; max 24°C

- Casablanca min 16°C; max 23°C

- El Jadida min 18°C; max 25°C

- Settat min 15°C; max 31°C

- Safi min 17°C; max 29°C

- Khouribga min 14°C; max 32°C

- Béni Mellal min 16°C; max 33°C

- Marrakech min 20°C; max 35°C

- Meknès min 13°C; max 28°C

- Fès min 15°C; max 28°C

- Ifrane min 10°C; max 23°C

- Taounate min 18°C; max 30°C

- Errachidia min 20°C; max 36°C

- Ouarzazate min 20°C; max 36°C

- Agadir min 18°C; max 23°C

- Essaouira min 18°C; max 29°C

- Laâyoune min 19°C; max 29°C

- Es-Smara min 17°C; max 32°C

- Dakhla min 17°C; max 26°C

- Aousserd min 22°C; max 37°C

- Lagouira min 19°C; max 28°C

- Midelt min 17°C; max 31°C