Barrages: nette amélioration des réserves, retard comblé par rapport à 2023

Grâce aux dernières précipitations et chutes de neige, plusieurs barrages du pays ont réussi à rattraper le retard par rapport à l’année dernière. Cette amélioration des stocks d’eau se manifeste dans plusieurs régions, bien que certaines peinent encore à retrouver leurs niveaux d’antan. Globalement, le volume total des barrages s’élève à 5.243.36 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 32,52%, légèrement supérieur aux 5.225.85 millions de mètres cubes enregistrés l’an dernier, avec un taux de 32,41%.

Dans le détail, le bassin du Loukkos, avec une capacité de 1.721.66 millions de mètres cubes, atteint un taux de remplissage de 63,69%, soit une hausse par rapport à l’année précédente (56,14%). Le bassin de la Moulouya, pouvant contenir jusqu’à 797.35 millions de mètres cubes, a vu son taux de remplissage grimper à 22,88%, en hausse par rapport aux 21,35% de l’année dernière.

Le bassin Sebou d’une capacité de 5.554.07 millions de mètres cubes, améliore également ses réserves, avec un taux de 51,10% contre 49,08% l’année passée. Même constat pour Bouregreg-Chaouia, qui passe de 25,22% à 31,33%. Le bassin Guir Ziz Rheris, d’une capacité de 312.79 millions de mètres cubes, a également vu son taux de remplissage augmenter de 23,61% à 27,13%.

Cependant, tous les bassins ne bénéficient pas de cette embellie. Le bassin Oum Er Rbia n’atteint que 6,77%, en baisse par rapport aux 10,61% enregistrés l’année dernière. Tensift se retrouve également en retrait, de 61,93% à 54,91%. Les bassins Souss Massa et Draa-Oued Noun enregistrent respectivement des baisses à 14,05% et 18,81%, contre 19,31% et 28,20% l’année dernière.

Évolution du taux de remplissage des bassins (Source: Direction générale de l’hydraulique)

Bassin Capacité Volume actuel (en millions de m3) Taux de remplissage actuel (en %) Taux de remplissage une année auparavant (en %) Loukkos 1.721,66 1.096,56 63,69 56,14 Moulouya 797,35 182,43 22,88 21,35 Sebou 5.554,07 2.838,17 51,10 49,08 Bouregreg-Chaouia 1.082,16 339,01 31,33 25,22 Oum Er Rbia 4.954,91 335,49 6,77 10,61 Tensift 227,30 124,82 54,91 61,93 Souss Massa 731,22 102,74 14,05 19,31 Draa-Oued Noun 740,70 139,30 18,81 28,20 Guir Ziz Rheris 312,79 84,85 27,13 23,61

S’agissant des barrages ayant les capacités de stockage les plus importants, celui de Wahda, d’une capacité de 3.522.3 millions de mètres cubes, affiche un taux de remplissage de 59,1%, en hausse par rapport aux 56,5% enregistrés l’année précédente. En revanche, le barrage Massira, d’une capacité de 2.657 millions de mètres cubes, voit son taux de remplissage tomber à 1,8%, contre 4,2% un an auparavant.

Bin El Ouidane, dont la capacité est de 1.215.5 millions de mètres cubes, connaît également une baisse atteignant 8,9% contre 19,4% l’année passée. Le barrage Idriss 1er, avec une capacité de 1.129.6 millions de mètres cubes, améliore ses réserves en passant de 24,1% à 27,5%. Sidi Mohammed Ben Abdellah, pouvant contenir 974.8 millions de mètres cubes, voit son taux de remplissage s’élever à 31,5%, en nette progression par rapport aux 24,4% enregistrés l’an dernier.

Ces variations mettent en lumière les défis persistants liés à la gestion de l’eau. Si les précipitations récentes ont apporté un répit et permis de rattraper le retard par rapport à 2023, les fluctuations du taux de remplissage dans certaines zones démontrent la nécessité d’une stratégie encore plus efficace.