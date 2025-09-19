Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 19 septembre, avec des pluies sur l’Atlas et un vent fort sur le Détroit

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.
– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs versants Ouest et sur le Sud des provinces sahariennes avec rafales sous orages.
– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.
– Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Saiss, le Souss, l’extrême Sud-Est, les plaines de Tadla et Rhamna, les plateaux d’Oulmès et l’intérieur des provinces du Sud, de 11/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 22/26°C partout ailleurs.
– Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:
– Oujda min 20 max 37
– Bouarfa min 17 max 35
– Al Hoceima min 21 max 30
– Tétouan min 23 max 26
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 21 max 25
– Tanger min 23 max 31
– Kénitra min 23 max 35
– Rabat min 24 max 32
– Casablanca min 24 max 33
– El Jadida min 21 max 28
– Settat min 25 max 39
– Safi min 21 max 35
– Khouribga min 23 max 39
– Béni Mellal min 23 max 39
– Marrakech min 25 max 40
– Meknès min 25 max 41
– Fès min 21 max 41
– Ifrane min 14 max 29
– Taounate min 25 max 41
– Errachidia min 23 max 36
– Ouarzazate min 20 max 35
– Agadir min 25 max 39
– Essaouira min 21 max 30
– Laâyoune min 23 max 44
– Es-Semara min 29 max 45
– Dakhla min 19 max 34
– Aousserd min 29 max 42
– Lagouira min 23 max 31
– Midelt min 16 max 32.