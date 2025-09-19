Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 19 septembre, avec des pluies sur l’Atlas et un vent fort sur le Détroit

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/09/2025 à 05h59

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs versants Ouest et sur le Sud des provinces sahariennes avec rafales sous orages.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Saiss, le Souss, l’extrême Sud-Est, les plaines de Tadla et Rhamna, les plateaux d’Oulmès et l’intérieur des provinces du Sud, de 11/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 22/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

Oujda min 20 max 37

Bouarfa min 17 max 35

Al Hoceima min 21 max 30

Tétouan min 23 max 26

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 23 max 31

Kénitra min 23 max 35

Rabat min 24 max 32

Casablanca min 24 max 33

El Jadida min 21 max 28

Settat min 25 max 39

Safi min 21 max 35

Khouribga min 23 max 39

Béni Mellal min 23 max 39

Marrakech min 25 max 40

Meknès min 25 max 41

Fès min 21 max 41

Ifrane min 14 max 29

Taounate min 25 max 41

Errachidia min 23 max 36

Ouarzazate min 20 max 35

Agadir min 25 max 39

Essaouira min 21 max 30

Laâyoune min 23 max 44

Es-Semara min 29 max 45

Dakhla min 19 max 34

Aousserd min 29 max 42

Lagouira min 23 max 31

Midelt min 16 max 32.

Société

