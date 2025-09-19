Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 19 septembre, avec des pluies sur l’Atlas et un vent fort sur le Détroit

Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs versants Ouest et sur le Sud des provinces sahariennes avec rafales sous orages.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Saiss, le Souss, l’extrême Sud-Est, les plaines de Tadla et Rhamna, les plateaux d’Oulmès et l’intérieur des provinces du Sud, de 11/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 22/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

– Oujda min 20 max 37

– Bouarfa min 17 max 35

– Al Hoceima min 21 max 30

– Tétouan min 23 max 26

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 21 max 25

– Tanger min 23 max 31

– Kénitra min 23 max 35

– Rabat min 24 max 32

– Casablanca min 24 max 33

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 25 max 39

– Safi min 21 max 35

– Khouribga min 23 max 39

– Béni Mellal min 23 max 39

– Marrakech min 25 max 40

– Meknès min 25 max 41

– Fès min 21 max 41

– Ifrane min 14 max 29

– Taounate min 25 max 41

– Errachidia min 23 max 36

– Ouarzazate min 20 max 35

– Agadir min 25 max 39

– Essaouira min 21 max 30

– Laâyoune min 23 max 44

– Es-Semara min 29 max 45

– Dakhla min 19 max 34

– Aousserd min 29 max 42

– Lagouira min 23 max 31

– Midelt min 16 max 32.