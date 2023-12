Ergonomie, autonomie, environnement: comment le chaebol coréen LG imagine la maison du futur

LG Electronics (LG) s’apprête à mettre sur le marché sa solution de logement, LG Smart Cottage, une maison compacte et préfabriquée intégrant les solutions de pointe, faites maison, en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et énergétiques, ainsi que ses derniers appareils et services pour une maison intelligente. En prime des dernières technologies et techniques de logement modulaire et un nouveau paradigme dans la vie résidentielle.

Selon une étude menée par ReportLinker, le marché mondial des logements préfabriqués devrait atteindre environ 22,9 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 4,8% de 2023 à 2028. Il était donc naturel que LG s’y greffe. Conçue dans un souci de durabilité, la maison présente un aménagement de style studio sur deux étages qui offre un environnement de vie fonctionnel et pratique et une gestion optimale d’espace. La maison, peu encombrante, mais dotée de tous les appareils et installations dont on pourrait avoir besoin, peut être facilement transportée et placée à l’emplacement souhaité.

À l’intérieur, l’espace dégage une atmosphère cosy et un design qui se veut doux et fin. Ceci, notamment par le recours à des matériaux tels que le bois dur, le carrelage et le laiton. Pour réduire l’impact environnemental, les composants des modules remplaçables de la maison ont été fabriqués avec des matériaux en acier à faible teneur en carbone produits par Posco, un autre géant sidérurgique coréen.

Côté équipements, le Smart Cottage comprend le WashTower Compact, le lave-vaisselle QuadWash, divers appareils de cuisine intégrés, un purificateur d’eau et le chauffage air-eau monobloc Therma V. En plus d’offrir un confort intérieur toute l’année tout en utilisant moins d’énergie qu’un système de chauffage et de climatisation conventionnel, l’AWHP peut fournir un approvisionnement fiable en eau chaude via une connexion à un réservoir d’eau intégré d’une capacité de 200 litres.

La durabilité est également au rendez-vous. Pour les besoins énergétiques quotidiens de deux résidents, comptez sur des panneaux solaires de 4 kilowatts (kW) montés sur le toit et connectés à un système de stockage d’énergie intégré et pouvant générer jusqu’à 15 kilowatts d’électricité par jour. Tout excédent d’énergie peut être stocké dans l’ESS pour une utilisation ultérieure ou vendu au fournisseur d’électricité sous contrat. De plus, la maison modulaire de LG intègre un chargeur de véhicule électrique (VE).

Tous les appareils électroménagers de cette demeure sont connectés à LG ThinQ, une application à travers laquelle les utilisateurs peuvent contrôler sans effort chaque appareil, gérer l’ensemble du système et surveiller le stockage et la consommation d’énergie en temps réel. De plus, LG ThinQ se connecte aux accessoires Internet des objets (IoT) améliorant la sécurité du Smart Cottage, notamment des caméras, des capteurs de mouvement et des sonnettes intelligentes.

Pour donner vie au Smart Cottage, LG s’est associé à GS Engineering & Construction Corp (GS E&C), un fournisseur coréen de services de construction et de génie civil.