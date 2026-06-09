Société

Météo. Températures en légère hausse ou stationnaires sur les provinces du Royaume ce mardi 9 juin, avec des orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 9 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 05h58

Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Instabilité orageuse par endroits sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêle.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est, les provinces du Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur le centre du pays, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 09 juin 2026 :

Oujda min 18 max 33

Bouarfa min 23 max 38

Al Hoceima min 19 max 29

Tétouan min 17 max 30

Sebta min 19 max 26

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 16 max 28

Rabat min 16 max 23

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 19 max 23

Settat min 16 max 30

Safi min 17 max 28

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 20 max 37

Marrakech min 19 max 36

Meknès min 17 max 33

Fès min 18 max 33

Ifrane min 15 max 29

Taounate min 21 max 38

Errachidia min 24 max 38

Ouarzazate min 17 max 38

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 18 max 29

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 17 max 29

Aousserd min 25 max 44

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 18 max 32.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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