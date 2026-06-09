Météo. Températures en légère hausse ou stationnaires sur les provinces du Royaume ce mardi 9 juin, avec des orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental

Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et l’intérieur du Souss.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.
– Instabilité orageuse par endroits sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêle.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est, les provinces du Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.
– Température en légère baisse sur le centre du pays, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.
– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 09 juin 2026 :
– Oujda min 18 max 33
– Bouarfa min 23 max 38
– Al Hoceima min 19 max 29
– Tétouan min 17 max 30
– Sebta min 19 max 26
– Mellilia min 19 max 24
– Tanger min 19 max 28
– Kénitra min 16 max 28
– Rabat min 16 max 23
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 19 max 23
– Settat min 16 max 30
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 20 max 37
– Marrakech min 19 max 36
– Meknès min 17 max 33
– Fès min 18 max 33
– Ifrane min 15 max 29
– Taounate min 21 max 38
– Errachidia min 24 max 38
– Ouarzazate min 17 max 38
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 18 max 29
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 17 max 29
– Aousserd min 25 max 44
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 18 max 32.