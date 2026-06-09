Météo. Températures en légère hausse ou stationnaires sur les provinces du Royaume ce mardi 9 juin, avec des orages attendus sur le Moyen Atlas et l’Oriental

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes atlantiques et de la Méditerranée.

– Instabilité orageuse par endroits sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêle.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, le Sud-Est, les provinces du Sud et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas, de 20/27°C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur le centre du pays, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte au sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 09 juin 2026 :

– Oujda min 18 max 33

– Bouarfa min 23 max 38

– Al Hoceima min 19 max 29

– Tétouan min 17 max 30

– Sebta min 19 max 26

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 16 max 28

– Rabat min 16 max 23

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 19 max 23

– Settat min 16 max 30

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 20 max 37

– Marrakech min 19 max 36

– Meknès min 17 max 33

– Fès min 18 max 33

– Ifrane min 15 max 29

– Taounate min 21 max 38

– Errachidia min 24 max 38

– Ouarzazate min 17 max 38

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 18 max 29

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 17 max 29

– Aousserd min 25 max 44

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 18 max 32.