Météo. Températures en légère hausse ce mardi 24 mars, avec des averses sur plusieurs régions

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Pluies et averses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Rif, le Sud-est et les côtes sud avec gouttes ou ondées éparses.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas et de 11/16°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 mars 2026:

– Oujda min 9 max 19

– Bouarfa min 8 max 17

– Al Hoceima min 11 max 19

– Tétouan min 14 max 17

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 13 max 16

– Tanger min 14 max 19

– Kénitra min 11 max 24

– Rabat min 11 max 23

– Casablanca min 11 max 20

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 12 max 23

– Safi min 12 max 24

– Khouribga min 9 max 21

– Béni Mellal min 10 max 24

– Marrakech min 12 max 24

– Meknès min 10 max 21

– Fès min 11 max 21

– Ifrane min 6 max 13

– Taounate min 12 max 21

– Errachidia min 12 max 21

– Ouarzazate min 8 max 20

– Agadir min 13 max 28

– Essaouira min 12 max 23

– Laâyoune min 14 max 27

– Es-Semara min 16 max 27

– Dakhla min 16 max 22

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 17 max 22

– Midelt min 8 max 12