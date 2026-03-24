Société

Météo. Températures en légère hausse ce mardi 24 mars, avec des averses sur plusieurs régions

Imlil.

Imlil. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 24 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 05h58

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Pluies et averses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines et l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Rif, le Sud-est et les côtes sud avec gouttes ou ondées éparses.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas et de 11/16°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 mars 2026:

Oujda min 9 max 19

Bouarfa min 8 max 17

Al Hoceima min 11 max 19

Tétouan min 14 max 17

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 13 max 16

Tanger min 14 max 19

Kénitra min 11 max 24

Rabat min 11 max 23

Casablanca min 11 max 20

El Jadida min 12 max 20

Settat min 12 max 23

Safi min 12 max 24

Khouribga min 9 max 21

Béni Mellal min 10 max 24

Marrakech min 12 max 24

Meknès min 10 max 21

Fès min 11 max 21

Ifrane min 6 max 13

Taounate min 12 max 21

Errachidia min 12 max 21

Ouarzazate min 8 max 20

Agadir min 13 max 28

Essaouira min 12 max 23

Laâyoune min 14 max 27

Es-Semara min 16 max 27

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 17 max 22

Midelt min 8 max 12

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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