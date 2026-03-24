Météo. Températures en légère hausse ce mardi 24 mars, avec des averses sur plusieurs régions

- Temps assez froid sur l’Atlas.
- Pluies et averses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines et l’Oriental.
- Ciel passagèrement nuageux sur le Rif, le Sud-est et les côtes sud avec gouttes ou ondées éparses.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.
- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas et de 11/16°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère hausse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 mars 2026:
– Oujda min 9 max 19
– Bouarfa min 8 max 17
– Al Hoceima min 11 max 19
– Tétouan min 14 max 17
– Sebta min 14 max 17
– Mellilia min 13 max 16
– Tanger min 14 max 19
– Kénitra min 11 max 24
– Rabat min 11 max 23
– Casablanca min 11 max 20
– El Jadida min 12 max 20
– Settat min 12 max 23
– Safi min 12 max 24
– Khouribga min 9 max 21
– Béni Mellal min 10 max 24
– Marrakech min 12 max 24
– Meknès min 10 max 21
– Fès min 11 max 21
– Ifrane min 6 max 13
– Taounate min 12 max 21
– Errachidia min 12 max 21
– Ouarzazate min 8 max 20
– Agadir min 13 max 28
– Essaouira min 12 max 23
– Laâyoune min 14 max 27
– Es-Semara min 16 max 27
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 13 max 27
– Lagouira min 17 max 22
– Midelt min 8 max 12