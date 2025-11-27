Météo. Températures en légère hausse ce jeudi 27 novembre, avec un temps froid sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.

— Formations brumeuses matinales sur les plaines atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.

— Temps passagèrement nuageux sur le Nord des provinces sahariennes.

— Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

— Température minimale de l’ordre de -03/04 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/17 °C sur les provinces sud et le Centre du pays, et de 05/10 °C partout ailleurs.

— Température du jour en hausse sur l’Ouest du Royaume.

— Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 novembre 2025:

— Oujda min 03 max 16

— Bouarfa min -02 max 14

— Al Hoceima min 09 max 20

— Tétouan min 09 max 18

— Sebta min 15 max 18

— Mellilia min 11 max 17

— Tanger min 11 max 18

— Kénitra min 05 max 18

— Rabat min 10 max 18

— Casablanca min 10 max 19

— El Jadida min 09 max 19

— Settat min 07 max 20

— Safi min 06 max 23

— Khouribga min 05 max 22

— Béni Mellal min 08 max 23

— Marrakech min 07 max 25

— Meknès min 06 max 19

— Fès min 06 max 18

— Ifrane min 02 max 16

— Taounate min 09 max 20

— Errachidia min 04 max 15

— Ouarzazate min 05 max 19

— Agadir min 11 max 26

— Essaouira min 13 max 23

— Laâyoune min 17 max 23

— Es-Semara min 16 max 24

— Dakhla min 18 max 24

— Aousserd min 15 max 26

— Lagouira min 17 max 28

— Midelt min 01 max 17.