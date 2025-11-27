Météo. Températures en légère hausse ce jeudi 27 novembre, avec un temps froid sur les montagnes

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.
— Formations brumeuses matinales sur les plaines atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.
— Temps passagèrement nuageux sur le Nord des provinces sahariennes.
— Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
— Température minimale de l’ordre de -03/04 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/17 °C sur les provinces sud et le Centre du pays, et de 05/10 °C partout ailleurs.
— Température du jour en hausse sur l’Ouest du Royaume.
— Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 novembre 2025:
— Oujda min 03 max 16
— Bouarfa min -02 max 14
— Al Hoceima min 09 max 20
— Tétouan min 09 max 18
— Sebta min 15 max 18
— Mellilia min 11 max 17
— Tanger min 11 max 18
— Kénitra min 05 max 18
— Rabat min 10 max 18
— Casablanca min 10 max 19
— El Jadida min 09 max 19
— Settat min 07 max 20
— Safi min 06 max 23
— Khouribga min 05 max 22
— Béni Mellal min 08 max 23
— Marrakech min 07 max 25
— Meknès min 06 max 19
— Fès min 06 max 18
— Ifrane min 02 max 16
— Taounate min 09 max 20
— Errachidia min 04 max 15
— Ouarzazate min 05 max 19
— Agadir min 11 max 26
— Essaouira min 13 max 23
— Laâyoune min 17 max 23
— Es-Semara min 16 max 24
— Dakhla min 18 max 24
— Aousserd min 15 max 26
— Lagouira min 17 max 28
— Midelt min 01 max 17.