Société

Météo. Températures en légère hausse ce jeudi 27 novembre, avec un temps froid sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/11/2025 à 05h57

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.

— Formations brumeuses matinales sur les plaines atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.

— Temps passagèrement nuageux sur le Nord des provinces sahariennes.

— Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

— Température minimale de l’ordre de -03/04 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/17 °C sur les provinces sud et le Centre du pays, et de 05/10 °C partout ailleurs.

— Température du jour en hausse sur l’Ouest du Royaume.

— Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.

Lire aussi : COP30: un accord modeste adopté à Belém, sans sortie des énergies fossiles

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 novembre 2025:

Oujda min 03 max 16

Bouarfa min -02 max 14

Al Hoceima min 09 max 20

Tétouan min 09 max 18

Sebta min 15 max 18

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 05 max 18

Rabat min 10 max 18

Casablanca min 10 max 19

El Jadida min 09 max 19

Settat min 07 max 20

Safi min 06 max 23

Khouribga min 05 max 22

Béni Mellal min 08 max 23

Marrakech min 07 max 25

Meknès min 06 max 19

Fès min 06 max 18

Ifrane min 02 max 16

Taounate min 09 max 20

Errachidia min 04 max 15

Ouarzazate min 05 max 19

Agadir min 11 max 26

Essaouira min 13 max 23

Laâyoune min 17 max 23

Es-Semara min 16 max 24

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 15 max 26

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 01 max 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/11/2025 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La COP30 s’enfonce dans la nuit, l’ambition sur la sortie des fossiles en péril

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: le sommet climat paralysé par un incendie sur le site et les divisions sans fin sur les fossiles

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
2
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
3
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
4
Le rire est le propre de l’homme
5
Officiel. L’ONEE va construire une autoroute électrique de 1.000 km entre Boujdour et Tensift
6
Algérie: la chute vertigineuse du dinar sur le marché parallèle a de quoi inquiéter
7
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
8
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
Revues de presse

Voir plus