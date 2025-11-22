Météo. Températures en légère baisse sur l’Oriental et le sud-est et en hausse ailleurs ce samedi 22 novembre

Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé. . DR

-Temps stable.

-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.

-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

-Températures minimales de l’ordre de -4/3 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 4/11 °C partout ailleurs.

-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025:

– Oujda min 04 max 16

– Bouarfa min 03 max 14

– Al Hoceima min 06 max 16

– Tétouan min 10 max 16

– Sebta min 16 max 18

– Mellilia min 13 max 16

– Tanger min 12 max 17

– Kénitra min 05 max 20

– Rabat min 06 max 18

– Casablanca min 07 max 19

– El Jadida min 08 max 19

– Settat min 09 max 19

– Safi min 10 max 23

– Khouribga min 05 max 21

– Béni Mellal min 07 max 22

– Marrakech min 09 max 26

– Meknès min 05 max 18

– Fès min 04 max 18

– Ifrane min 01 max 13

– Taounate min 09 max 20

– Errachidia min 04 max 16

– Ouarzazate min 06 max 20

– Agadir min 17 max 29

– Essaouira min 14 max 25

– Laâyoune min 16 max 28

– Es-Semara min 13 max 28

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 15 max 32

– Lagouira min 16 max 26

– Midelt min 05 max 16