Météo. Températures en légère baisse sur l’Oriental et le sud-est et en hausse ailleurs ce samedi 22 novembre

Bab El Mrissa, à Salé, avant sa réhabilitation. C'est la porte la plus remarquable des remparts de la ville voisine de Rabat, construits au XIIIe siècle. Bab El Mrissa enjambait un canal vers le Bouregreg, menant vers un port intérieur et à l'arsenal maritime des corsaires de Salé.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/11/2025 à 05h54

-Temps stable.

-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.

-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

-Températures minimales de l’ordre de -4/3 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 4/11 °C partout ailleurs.

-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025:

Oujda min 04 max 16

Bouarfa min 03 max 14

Al Hoceima min 06 max 16

Tétouan min 10 max 16

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 13 max 16

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 05 max 20

Rabat min 06 max 18

Casablanca min 07 max 19

El Jadida min 08 max 19

Settat min 09 max 19

Safi min 10 max 23

Khouribga min 05 max 21

Béni Mellal min 07 max 22

Marrakech min 09 max 26

Meknès min 05 max 18

Fès min 04 max 18

Ifrane min 01 max 13

Taounate min 09 max 20

Errachidia min 04 max 16

Ouarzazate min 06 max 20

Agadir min 17 max 29

Essaouira min 14 max 25

Laâyoune min 16 max 28

Es-Semara min 13 max 28

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 15 max 32

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 05 max 16

