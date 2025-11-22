Météo. Températures en légère baisse sur l’Oriental et le sud-est et en hausse ailleurs ce samedi 22 novembre

-Temps stable.
-Formations brumeuses matinales par endroits sur le nord-ouest des provinces sahariennes, les plaines nord et les hauts plateaux orientaux.
-Temps assez froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.
-Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
-Températures minimales de l’ordre de -4/3 °C sur l’atlas, les hauts plateaux orientaux et le rif, de 12/16 °C sur les provinces du Sud, le Souss et près des côtes, et de 4/11 °C partout ailleurs.
-Températures journalières en légère baisse sur l’oriental et le sud-est, et en hausse partout ailleurs.
-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à parfois agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Finance climatique: pourquoi la Mauritanie, le Tchad, le Soudan du Sud et 7 autres pays montent au créneau à la COP30
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 novembre 2025:
– Oujda min 04 max 16
– Bouarfa min 03 max 14
– Al Hoceima min 06 max 16
– Tétouan min 10 max 16
– Sebta min 16 max 18
– Mellilia min 13 max 16
– Tanger min 12 max 17
– Kénitra min 05 max 20
– Rabat min 06 max 18
– Casablanca min 07 max 19
– El Jadida min 08 max 19
– Settat min 09 max 19
– Safi min 10 max 23
– Khouribga min 05 max 21
– Béni Mellal min 07 max 22
– Marrakech min 09 max 26
– Meknès min 05 max 18
– Fès min 04 max 18
– Ifrane min 01 max 13
– Taounate min 09 max 20
– Errachidia min 04 max 16
– Ouarzazate min 06 max 20
– Agadir min 17 max 29
– Essaouira min 14 max 25
– Laâyoune min 16 max 28
– Es-Semara min 13 max 28
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 15 max 32
– Lagouira min 16 max 26
– Midelt min 05 max 16