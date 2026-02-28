Météo. Températures en légère baisse sur les provinces marocaines ce samedi 28 février, avec des flocons de neige sur l’Atlas

Temps passagèrement nuageux sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et le Sud-est avec pluies éparses et risque d’orages.
– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss et le Nord de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-sable par endroit.
– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.
– Température minimale de l’ordre de -04/00 °C sur l’Atlas et ses versants est, de 04/08 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 16/21 °C sur le Sud-est, le Souss et localement sur le Nord des provinces sahariennes et de 10/16 °C partout ailleurs.
– Températures diurnes en hausse sur le Sud-est et l’Est de la Méditerranée et en baisse partout ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, forte à très forte entre Agadir et Dakhla et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 février 2026:
– Oujda min 07 max 20
– Bouarfa min 09 max 20
– Al Hoceima min 10 max 14
– Tétouan min 07 max 16
– Sebta min 12 max 16
– Mellilia min 11 max 15
– Tanger min 09 max 19
– Kénitra min 12 max 19
– Rabat min 11 max 18
– Casablanca min 15 max 18
– El Jadida min 15 max 18
– Settat min 11 max 18
– Safi min 12 max 21
– Khouribga min 07 max 18
– Béni Mellal min 06 max 18
– Marrakech min 09 max 22
– Meknès min 08 max 19
– Fès min 09 max 20
– Ifrane min 02 max 14
– Taounate min 09 max 21
– Errachidia min 12 max 21
– Ouarzazate min 09 max 19
– Agadir min 14 max 28
– Essaouira min 12 max 21
– Laâyoune min 15 max 23
– Es-Semara min 14 max 28
– Dakhla min 15 max 21
– Aousserd min 10 max 29
– Lagouira min 16 max 24
– Midelt min 05 max 18.