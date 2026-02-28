Société

Météo. Températures en légère baisse sur les provinces marocaines ce samedi 28 février, avec des flocons de neige sur l’Atlas

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 28 février, établies par la Direction générale de la météorologie:

Temps passagèrement nuageux sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et le Sud-est avec pluies éparses et risque d’orages.

– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss et le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les côtes centre, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-sable par endroit.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

– Température minimale de l’ordre de -04/00 °C sur l’Atlas et ses versants est, de 04/08 °C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 16/21 °C sur le Sud-est, le Souss et localement sur le Nord des provinces sahariennes et de 10/16 °C partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-est et l’Est de la Méditerranée et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, forte à très forte entre Agadir et Dakhla et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 28 février 2026:

Oujda min 07 max 20

Bouarfa min 09 max 20

Al Hoceima min 10 max 14

Tétouan min 07 max 16

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 11 max 15

Tanger min 09 max 19

Kénitra min 12 max 19

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 15 max 18

El Jadida min 15 max 18

Settat min 11 max 18

Safi min 12 max 21

Khouribga min 07 max 18

Béni Mellal min 06 max 18

Marrakech min 09 max 22

Meknès min 08 max 19

Fès min 09 max 20

Ifrane min 02 max 14

Taounate min 09 max 21

Errachidia min 12 max 21

Ouarzazate min 09 max 19

Agadir min 14 max 28

Essaouira min 12 max 21

Laâyoune min 15 max 23

Es-Semara min 14 max 28

Dakhla min 15 max 21

Aousserd min 10 max 29

Lagouira min 16 max 24

Midelt min 05 max 18.

