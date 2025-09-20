Météo. Températures en légère baisse ce samedi 20 septembre, avec avec averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Oulmès et de phosphates, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes centre et la Méditerranée la matinée et la nuit.
- Nuages instables avec averses orageuses et rafales sous orages par endroits sur l’Atlas, ses versants Est voisines et les Haut plateaux orientaux.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières.
- Température minimale de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 24/30°C partout ailleurs.
- Température maximale en légère baisse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:
– Oujda min 18 max 35
– Bouarfa min 18 max 33
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 19 max 25
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 22 max 25
– Tanger min 21 max 30
– Kénitra min 21 max 32
- Rabat min 21 max 30
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 21 max 25
– Settat min 22 max 38
– Safi min 20 max 32
– Khouribga min 24 max 37
– Béni Mellal min 26 max 38
– Marrakech min 26 max 41
– Meknès min 24 max 37
– Fès min 24 max 38
– Ifrane min 14 max 28
– Taounate min 26 max 39
– Errachidia min 22 max 35
– Ouarzazate min 20 max 34
– Agadir min 21 max 33
– Essaouira min 20 max 27
– Laâyoune min 16 max 35
– Es-Semara min 27 max 42
– Dakhla min 22 max 26
– Aousserd min 27 max 44
– Lagouira min 22 max 27
– Midelt min 16 max 32