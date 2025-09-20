Société

Météo. Températures en légère baisse ce samedi 20 septembre, avec avec averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental

Bassins d'eau et lacs dans le désert de Merzouga.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/09/2025 à 05h56

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Oulmès et de phosphates, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes centre et la Méditerranée la matinée et la nuit.

- Nuages instables avec averses orageuses et rafales sous orages par endroits sur l’Atlas, ses versants Est voisines et les Haut plateaux orientaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 24/30°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

Oujda min 18 max 35

Bouarfa min 18 max 33

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 19 max 25

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 22 max 25

Tanger min 21 max 30

Kénitra min 21 max 32

- Rabat min 21 max 30

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 21 max 25

Settat min 22 max 38

Safi min 20 max 32

Khouribga min 24 max 37

Béni Mellal min 26 max 38

Marrakech min 26 max 41

Meknès min 24 max 37

Fès min 24 max 38

Ifrane min 14 max 28

Taounate min 26 max 39

Errachidia min 22 max 35

Ouarzazate min 20 max 34

Agadir min 21 max 33

Essaouira min 20 max 27

Laâyoune min 16 max 35

Es-Semara min 27 max 42

Dakhla min 22 max 26

Aousserd min 27 max 44

Lagouira min 22 max 27

Midelt min 16 max 32

