Météo. Températures en légère baisse ce samedi 20 septembre, avec avec averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental

Bassins d'eau et lacs dans le désert de Merzouga.

- Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Oulmès et de phosphates, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes centre et la Méditerranée la matinée et la nuit.

- Nuages instables avec averses orageuses et rafales sous orages par endroits sur l’Atlas, ses versants Est voisines et les Haut plateaux orientaux.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 24/30°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

– Oujda min 18 max 35

– Bouarfa min 18 max 33

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 19 max 25

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 22 max 25

– Tanger min 21 max 30

– Kénitra min 21 max 32

- Rabat min 21 max 30

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 25

– Settat min 22 max 38

– Safi min 20 max 32

– Khouribga min 24 max 37

– Béni Mellal min 26 max 38

– Marrakech min 26 max 41

– Meknès min 24 max 37

– Fès min 24 max 38

– Ifrane min 14 max 28

– Taounate min 26 max 39

– Errachidia min 22 max 35

– Ouarzazate min 20 max 34

– Agadir min 21 max 33

– Essaouira min 20 max 27

– Laâyoune min 16 max 35

– Es-Semara min 27 max 42

– Dakhla min 22 max 26

– Aousserd min 27 max 44

– Lagouira min 22 max 27

– Midelt min 16 max 32