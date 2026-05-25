Météo. Températures en hausse sur les plaines et le Souss ce lundi 25 mai, avec des orages locaux sur le Haut Atlas

- Temps chaud, avec hausse sensible des températures sur les plaines nord et centre, le Souss et les provinces du Sud.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et ses versants est, et localement sur le sud de l’Oriental.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et le nord des provinces du Sud.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, et par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et les plaines centre, avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 13/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, de 24/31°C sur les plaines nord et centre, le Saiss, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/24°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère baisse sur le Haut Atlas et le nord-ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 mai 2026:
– Oujda min 14 max 31
– Bouarfa min 18 max 31
– Al Hoceima min 15 max 21
– Tétouan min 16 max 23
– Sebta min 17 max 20
– Mellilia min 17 max 21
– Tanger min 18 max 29
– Kénitra min 22 max 41
– Rabat min 19 max 38
– Casablanca min 20 max 36
– El Jadida min 17 max 32
– Settat min 23 max 41
– Safi min 20 max 39
– Khouribga min 22 max 39
– Béni Mellal min 22 max 38
– Marrakech min 24 max 41
– Meknès min 22 max 38
– Fès min 22 max 37
– Ifrane min 14 max 26
– Taounate min 23 max 37
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 18 max 40
– Essaouira min 21 max 33
– Laâyoune min 18 max 35
– Es-Semara min 20 max 44
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 27 max 44
– Lagouira min 18 max 38
– Midelt min 16 max 29