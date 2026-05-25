Météo. Températures en hausse sur les plaines et le Souss ce lundi 25 mai, avec des orages locaux sur le Haut Atlas

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la Mère du Printemps ) est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus. . DR

- Temps chaud, avec hausse sensible des températures sur les plaines nord et centre, le Souss et les provinces du Sud.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et ses versants est, et localement sur le sud de l’Oriental.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et le nord des provinces du Sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, et par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et les plaines centre, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 13/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, de 24/31°C sur les plaines nord et centre, le Saiss, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/24°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère baisse sur le Haut Atlas et le nord-ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 mai 2026:

– Oujda min 14 max 31

– Bouarfa min 18 max 31

– Al Hoceima min 15 max 21

– Tétouan min 16 max 23

– Sebta min 17 max 20

– Mellilia min 17 max 21

– Tanger min 18 max 29

– Kénitra min 22 max 41

– Rabat min 19 max 38

– Casablanca min 20 max 36

– El Jadida min 17 max 32

– Settat min 23 max 41

– Safi min 20 max 39

– Khouribga min 22 max 39

– Béni Mellal min 22 max 38

– Marrakech min 24 max 41

– Meknès min 22 max 38

– Fès min 22 max 37

– Ifrane min 14 max 26

– Taounate min 23 max 37

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 18 max 40

– Essaouira min 21 max 33

– Laâyoune min 18 max 35

– Es-Semara min 20 max 44

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 27 max 44

– Lagouira min 18 max 38

– Midelt min 16 max 29