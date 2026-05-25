Société

Météo. Températures en hausse sur les plaines et le Souss ce lundi 25 mai, avec des orages locaux sur le Haut Atlas

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la "Mère du Printemps") est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus. 

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la Mère du Printemps) est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 25 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/05/2026 à 06h01

- Temps chaud, avec hausse sensible des températures sur les plaines nord et centre, le Souss et les provinces du Sud.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas et ses versants est, et localement sur le sud de l’Oriental.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur la rive méditerranéenne et le nord des provinces du Sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, et par endroits sur le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et les plaines centre, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 6/13°C sur l’Atlas, de 13/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, de 24/31°C sur les plaines nord et centre, le Saiss, le Sud-Est, le Souss, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/24°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère baisse sur le Haut Atlas et le nord-ouest des provinces du Sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 mai 2026:

Oujda min 14 max 31

Bouarfa min 18 max 31

Al Hoceima min 15 max 21

Tétouan min 16 max 23

Sebta min 17 max 20

Mellilia min 17 max 21

Tanger min 18 max 29

Kénitra min 22 max 41

Rabat min 19 max 38

Casablanca min 20 max 36

El Jadida min 17 max 32

Settat min 23 max 41

Safi min 20 max 39

Khouribga min 22 max 39

Béni Mellal min 22 max 38

Marrakech min 24 max 41

Meknès min 22 max 38

Fès min 22 max 37

Ifrane min 14 max 26

Taounate min 23 max 37

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 18 max 40

Essaouira min 21 max 33

Laâyoune min 18 max 35

Es-Semara min 20 max 44

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 27 max 44

Lagouira min 18 max 38

Midelt min 16 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/05/2026 à 06h01
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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