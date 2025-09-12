Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce vendredi 12 septembre, avec des averses orageuses et des vents assez forts sur le Sud-Est et l’Atlas

Temps assez chaud sur le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruines par endroits.
– Averses orageuses avec rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et l’Atlas.
– Températures minimales de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 10/16 °C sur le Rif, l’Atlas et les hauts plateaux orientaux et de 17/20 °C partout ailleurs.
– Températures du jour en hausse sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Tangérois, l’Oriental, les provinces du Sud et l’extrême Sud-Est, et en baisse ailleurs.
– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible
Températures minimales et maximales prévues pour le vendredi 12 septembre 2025
– Oujda min 19 max 36
– Bouarfa min 18 max 33
– Al Hoceima min 19 max 27
– Tétouan min 19 max 28
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 20 max 26
– Tanger min 21 max 31
– Kénitra min 18 max 33
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 18 max 24
– El Jadida min 18 max 26
– Settat min 17 max 37
– Safi min 18 max 33
– Khouribga min 22 max 38
– Béni Mellal min 21 max 39
– Marrakech min 19 max 42
– Meknès min 16 max 37
– Fès min 16 max 37
– Ifrane min 13 max 30
– Taounate min 23 max 40
– Errachidia min 22 max 36
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 17 max 22
– Essaouira min 18 max 26
– Laâyoune min 20 max 29
– Es-Semara min 17 max 36
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 20 max 41
– Lagouira min 20 max 29
– Midelt min 15 max 32.