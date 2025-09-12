Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce vendredi 12 septembre, avec des averses orageuses et des vents assez forts sur le Sud-Est et l’Atlas

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/09/2025 à 06h00

Temps assez chaud sur le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Averses orageuses avec rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 10/16 °C sur le Rif, l’Atlas et les hauts plateaux orientaux et de 17/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Tangérois, l’Oriental, les provinces du Sud et l’extrême Sud-Est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le vendredi 12 septembre 2025

Oujda min 19 max 36

Bouarfa min 18 max 33

Al Hoceima min 19 max 27

Tétouan min 19 max 28

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 20 max 26

Tanger min 21 max 31

Kénitra min 18 max 33

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 18 max 24

El Jadida min 18 max 26

Settat min 17 max 37

Safi min 18 max 33

Khouribga min 22 max 38

Béni Mellal min 21 max 39

Marrakech min 19 max 42

Meknès min 16 max 37

Fès min 16 max 37

Ifrane min 13 max 30

Taounate min 23 max 40

Errachidia min 22 max 36

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 17 max 22

Essaouira min 18 max 26

Laâyoune min 20 max 29

Es-Semara min 17 max 36

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 20 max 41

Lagouira min 20 max 29

Midelt min 15 max 32.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/09/2025 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#vague de chaleur

