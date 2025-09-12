Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce vendredi 12 septembre, avec des averses orageuses et des vents assez forts sur le Sud-Est et l’Atlas

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Temps assez chaud sur le Sud-Est, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saïss, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Averses orageuses avec rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 20/26 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes, de 10/16 °C sur le Rif, l’Atlas et les hauts plateaux orientaux et de 17/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Tangérois, l’Oriental, les provinces du Sud et l’extrême Sud-Est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le vendredi 12 septembre 2025

– Oujda min 19 max 36

– Bouarfa min 18 max 33

– Al Hoceima min 19 max 27

– Tétouan min 19 max 28

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 20 max 26

– Tanger min 21 max 31

– Kénitra min 18 max 33

– Rabat min 17 max 26

– Casablanca min 18 max 24

– El Jadida min 18 max 26

– Settat min 17 max 37

– Safi min 18 max 33

– Khouribga min 22 max 38

– Béni Mellal min 21 max 39

– Marrakech min 19 max 42

– Meknès min 16 max 37

– Fès min 16 max 37

– Ifrane min 13 max 30

– Taounate min 23 max 40

– Errachidia min 22 max 36

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 17 max 22

– Essaouira min 18 max 26

– Laâyoune min 20 max 29

– Es-Semara min 17 max 36

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 20 max 41

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 15 max 32.