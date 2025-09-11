Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 11 septembre, avec des vents soutenus sur l’Atlantique

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et Sud.
– Température du jour en hausse en général.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 septembre 2025:
– Oujda min 14 max 33
– Bouarfa min 12 max 32
– Al Hoceima min 16 max 27
– Tétouan min 20 max 31
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 15 max 27
– Tanger min 19 max 25
– Kénitra min 18 max 28
– Rabat min 16 max 24
– Casablanca min 18 max 25
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 15 max 32
– Safi min 18 max 30
– Khouribga min 13 max 31
– Béni Mellal min 18 max 35
– Marrakech min 17 max 37
– Meknès min 11 max 32
– Fès min 12 max 32
– Ifrane min 09 max 27
– Taounate min 15 max 35
– Errachidia min 19 max 34
– Ouarzazate min 18 max 35
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 19 max 29
– Laâyoune min 19 max 28
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 18 max 27
– Aousserd min 21 max 39
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 13 max 31.