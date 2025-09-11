Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 11 septembre, avec des vents soutenus sur l’Atlantique

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/09/2025 à 06h01

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et Sud.

– Température du jour en hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 septembre 2025:

Oujda min 14 max 33

Bouarfa min 12 max 32

Al Hoceima min 16 max 27

Tétouan min 20 max 31

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 15 max 27

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 18 max 25

El Jadida min 19 max 25

Settat min 15 max 32

Safi min 18 max 30

Khouribga min 13 max 31

Béni Mellal min 18 max 35

Marrakech min 17 max 37

Meknès min 11 max 32

Fès min 12 max 32

Ifrane min 09 max 27

Taounate min 15 max 35

Errachidia min 19 max 34

Ouarzazate min 18 max 35

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 19 max 29

Laâyoune min 19 max 28

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 21 max 39

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 13 max 31.

