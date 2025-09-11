Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 11 septembre, avec des vents soutenus sur l’Atlantique

Les remparts de la ville d'Asilah.

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et Sud.

– Température du jour en hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 11 septembre 2025:

– Oujda min 14 max 33

– Bouarfa min 12 max 32

– Al Hoceima min 16 max 27

– Tétouan min 20 max 31

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 15 max 27

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 16 max 24

– Casablanca min 18 max 25

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 15 max 32

– Safi min 18 max 30

– Khouribga min 13 max 31

– Béni Mellal min 18 max 35

– Marrakech min 17 max 37

– Meknès min 11 max 32

– Fès min 12 max 32

– Ifrane min 09 max 27

– Taounate min 15 max 35

– Errachidia min 19 max 34

– Ouarzazate min 18 max 35

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 19 max 29

– Laâyoune min 19 max 28

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 21 max 39

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 13 max 31.