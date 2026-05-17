Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 17 mai, avec des averses locales sur les montagnes et l’Oriental

Une tempête de sable dans le désert.

Nuages bas assez denses le matin sur les plaines nord et centre avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Temps passagèrement nuageux avec averses locales et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est, le sud de l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les régions centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur le Rif, l’Oriental, les Hauts plateaux et les versants sud-est et de 10/16°C ailleurs.

– Température maximale en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 mai 2026:

– Oujda min 09 max 25

– Bouarfa min 09 max 20

– Al Hoceima min 11 max 22

– Tétouan min 11 max 22

– Sebta min 11 max 22

– Mellilia min 13 max 23

– Tanger min 13 max 25

– Kénitra min 15 max 23

– Casablanca min 12 max 21

– El Jadida min 12 max 23

– Settat min 11 max 25

– Safi min 13 max 23

– Khouribga min 10 max 25

– Béni Mellal min 10 max 24

– Marrakech min 09 max 25

– Meknès min 10 max 24

– Fès min 10 max 24

– Ifrane min 03 max 14

– Taounate min 10 max 22

– Errachidia min 10 max 25

– Ouarzazate min 09 max 26

– Agadir min 14 max 26

– Essaouira min 13 max 22

– Laâyoune min 12 max 24

– Es-Semara min 15 max 30

– Dakhla min 14 max 24

– Aousserd min 14 max 32

– Lagouira min 15 max 26

– Midelt min 06 max 17.