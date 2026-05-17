Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 17 mai, avec des averses locales sur les montagnes et l’Oriental

Une tempête de sable dans le désert.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 17 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/05/2026 à 05h57

Nuages bas assez denses le matin sur les plaines nord et centre avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Temps passagèrement nuageux avec averses locales et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants est, le sud de l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les régions centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur le Rif, l’Oriental, les Hauts plateaux et les versants sud-est et de 10/16°C ailleurs.

– Température maximale en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Paléontologie: Bensaid et Benali signent une convention sur la protection géologique, la priorité au lion de l'Atlas

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 mai 2026:

Oujda min 09 max 25

Bouarfa min 09 max 20

Al Hoceima min 11 max 22

Tétouan min 11 max 22

Sebta min 11 max 22

Mellilia min 13 max 23

Tanger min 13 max 25

Kénitra min 15 max 23

Casablanca min 12 max 21

El Jadida min 12 max 23

Settat min 11 max 25

Safi min 13 max 23

Khouribga min 10 max 25

Béni Mellal min 10 max 24

Marrakech min 09 max 25

Meknès min 10 max 24

Fès min 10 max 24

Ifrane min 03 max 14

Taounate min 10 max 22

Errachidia min 10 max 25

Ouarzazate min 09 max 26

Agadir min 14 max 26

Essaouira min 13 max 22

Laâyoune min 12 max 24

Es-Semara min 15 max 30

Dakhla min 14 max 24

Aousserd min 14 max 32

Lagouira min 15 max 26

Midelt min 06 max 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/05/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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