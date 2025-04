Météo. Températures en hausse sur la majeure partie du pays en ce mardi 8 avril avec un temps chaud sur les plaines intérieures et le Sud

Kasbah de Tizourgane (Anti-Atlas, province de Chtouka-Aït Baha). Son grenier fortifié, patrimoine qui date du XIIIe siècle, est alimenté par des cultures en terrasse. Seules une cinquantaine de maisons s'y trouvent, sur un sommet d'une altitude de 1.150 mètres, entre Aït Baha et Tafraout. . DR





- Brume ou brouillard par endroits sur les côtes atlantiques.

- Hausse notable des températures avec un temps assez chaud à chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud et le Sud-Est.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas, ses régions Ouest voisines et l’Oriental.

- Chasse-poussières locales sur l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Oriental, l’Atlas et les régions Centre.

- Température minimale de l’ordre de 3/9°C sur l’Atlas, de 16/22°C sur l’extrême Sud-Est et l’extrême Sud du pays et l’intérieur du Souss et de 9/16°C sur le reste du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le détroit et le littoral atlantique.

