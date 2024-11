Météo. Températures en hausse ce mercredi 20 novembre, avec de fortes rafales de vent sur l’Atlas

Goulmima (à l'Est du Haut Atlas, région de Drâa-Tafilalet). Cette oasis agricole (plus de 100.000 palmiers, cultures vivrières, luzerne), arrosée par l'oued Ghéris, a été décrite en 1884 par les explorateurs Charles de Foucauld et Mardochée Aby Serour. . David Ooms