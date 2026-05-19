Météo. Températures en hausse ce mardi 19 mai, chaleur sur le Sud et vents actifs sur plusieurs régions

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.
- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.
- Température maximale en hausse.
- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:
– Oujda min 14 max 32
– Bouarfa min 12 max 27
– Al Hoceima min 12 max 25
– Tétouan min 15 max 25
– Sebta min 16 max 22
– Mellilia min 15 max 22
– Tanger min 13 max 25
– Kénitra min 11 max 26
– Casablanca min 15 max 23
– El Jadida min 15 max 22
– Settat min 11 max 30
– Safi min 12 max 28
– Khouribga min 10 max 32
– Béni Mellal min 13 max 32
– Marrakech min 13 max 35
– Meknès min 10 max 31
– Fès min 12 max 31
– Ifrane min 8 max 23
– Taounate min 13 max 31
– Errachidia min 17 max 30
– Ouarzazate min 14 max 31
– Agadir min 14 max 25
– Essaouira min 14 max 26
– Laâyoune min 16 max 29
– Es-Semara min 17 max 33
– Dakhla min 15 max 24
– Aousserd min 14 max 34
– Lagouira min 16 max 27
– Midelt min 9 max 25