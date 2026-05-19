Météo. Températures en hausse ce mardi 19 mai, chaleur sur le Sud et vents actifs sur plusieurs régions

Lagune de Naila, parc national de Khenifiss (entre Tan Tan et Tarfaya). Ce lieu naturel et biologique possède un immense potentiel éco-touristique. La baie de Khenifiss a été reconnue site Ramsar en 1980. . DR

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:

– Oujda min 14 max 32

– Bouarfa min 12 max 27

– Al Hoceima min 12 max 25

– Tétouan min 15 max 25

– Sebta min 16 max 22

– Mellilia min 15 max 22

– Tanger min 13 max 25

– Kénitra min 11 max 26

– Casablanca min 15 max 23

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 11 max 30

– Safi min 12 max 28

– Khouribga min 10 max 32

– Béni Mellal min 13 max 32

– Marrakech min 13 max 35

– Meknès min 10 max 31

– Fès min 12 max 31

– Ifrane min 8 max 23

– Taounate min 13 max 31

– Errachidia min 17 max 30

– Ouarzazate min 14 max 31

– Agadir min 14 max 25

– Essaouira min 14 max 26

– Laâyoune min 16 max 29

– Es-Semara min 17 max 33

– Dakhla min 15 max 24

– Aousserd min 14 max 34

– Lagouira min 16 max 27

– Midelt min 9 max 25