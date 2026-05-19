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Météo. Températures en hausse ce mardi 19 mai, chaleur sur le Sud et vents actifs sur plusieurs régions

Lagune de Naila, parc national de Khenifiss (entre Tan Tan et Tarfaya). Ce lieu naturel et biologique possède un immense potentiel éco-touristique. La baie de Khenifiss a été reconnue site Ramsar en 1980. 

Lagune de Naila, parc national de Khenifiss (entre Tan Tan et Tarfaya). Ce lieu naturel et biologique possède un immense potentiel éco-touristique. La baie de Khenifiss a été reconnue site Ramsar en 1980.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 19 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/05/2026 à 05h56

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centres et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre, l’Anti-Atlas, l’extrême sud-est et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 9/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle en Méditerranée, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya, et belle à peu agitée au Détroit et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 mai 2026:

Oujda min 14 max 32

Bouarfa min 12 max 27

Al Hoceima min 12 max 25

Tétouan min 15 max 25

Sebta min 16 max 22

Mellilia min 15 max 22

Tanger min 13 max 25

Kénitra min 11 max 26

Casablanca min 15 max 23

El Jadida min 15 max 22

Settat min 11 max 30

Safi min 12 max 28

Khouribga min 10 max 32

Béni Mellal min 13 max 32

Marrakech min 13 max 35

Meknès min 10 max 31

Fès min 12 max 31

Ifrane min 8 max 23

Taounate min 13 max 31

Errachidia min 17 max 30

Ouarzazate min 14 max 31

Agadir min 14 max 25

Essaouira min 14 max 26

Laâyoune min 16 max 29

Es-Semara min 17 max 33

Dakhla min 15 max 24

Aousserd min 14 max 34

Lagouira min 16 max 27

Midelt min 9 max 25

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/05/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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