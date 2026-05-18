Société

Météo. Températures en hausse ce lundi 18 mai, avec des ondées sur l’Atlas

Le lac Tislit.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 18 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/05/2026 à 06h01

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur les plaines Nord et Centre et le nord des provinces du Sud, avec risque de brume ou de bruine locale.

- Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-est et l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 09/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et agitée ailleurs.

Lire aussi : Paléontologie: Bensaid et Benali signent une convention sur la protection géologique, la priorité au lion de l'Atlas

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 mai 2026:

Oujda min 11 max 24

Bouarfa min 10 max 20

Al Hoceima min 13 max 22

Tétouan min 13 max 24

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 14 max 22

Tanger min 14 max 23

Kénitra min 12 max 23

Casablanca min 15 max 19

El Jadida min 14 max 21

Settat min 11 max 24

Safi min 11 max 24

Khouribga min 10 max 25

Béni Mellal min 11 max 26

Marrakech min 14 max 28

Meknès min 9 max 23

Fès min 11 max 23

Ifrane min 6 max 16

Taounate min 12 max 25

Errachidia min 13 max 25

Ouarzazate min 10 max 28

Agadir min 14 max 25

Essaouira min 14 max 26

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 16 max 27

Dakhla min 13 max 25

Aousserd min 14 max 33

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 6 max 21

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/05/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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