Météo. Températures en hausse ce lundi 18 mai, avec des ondées sur l’Atlas

- Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur les plaines Nord et Centre et le nord des provinces du Sud, avec risque de brume ou de bruine locale.

- Ciel passagèrement nuageux sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-est et l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées à assez fortes avec chasse-poussières locales sur les régions centre et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 1/8°C sur l’Atlas et le Rif, de 14/21°C sur la vallée de Moulouya le Sud-Est, le Nord-Ouest et l’extrême sud des provinces du Sud et de 09/14°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 mai 2026:

– Oujda min 11 max 24

– Bouarfa min 10 max 20

– Al Hoceima min 13 max 22

– Tétouan min 13 max 24

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 14 max 22

– Tanger min 14 max 23

– Kénitra min 12 max 23

– Casablanca min 15 max 19

– El Jadida min 14 max 21

– Settat min 11 max 24

– Safi min 11 max 24

– Khouribga min 10 max 25

– Béni Mellal min 11 max 26

– Marrakech min 14 max 28

– Meknès min 9 max 23

– Fès min 11 max 23

– Ifrane min 6 max 16

– Taounate min 12 max 25

– Errachidia min 13 max 25

– Ouarzazate min 10 max 28

– Agadir min 14 max 25

– Essaouira min 14 max 26

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 16 max 27

– Dakhla min 13 max 25

– Aousserd min 14 max 33

– Lagouira min 16 max 26

– Midelt min 6 max 21