Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 24 avril, avec des averses sur les montagnes, l’Oriental et la plaine du Saïss

Averses orageuses sur le Rif, le Moyen Atlas et, par endroits, sur le nord de l’Oriental.
– Faibles pluies avec risque d’orages sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, l’ouest de la Méditerranée, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental, les côtes atlantiques centre, les provinces du Sud avec chasse-sables par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 10/14°C sur le Rif et le nord de l’Oriental, de 20/24°C sur les plaines centre et le Souss, de 24/32°C sur le Sud-Est et les provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.
– Température maximale en baisse sur la majeure partie du pays.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur le littoral atlantique, devenant agitée à forte le soir entre Cap Ghir et Tan-Tan.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 24 avril 2026:
– Oujda min 12 max 21
– Bouarfa min 12 max 26
– Al Hoceima min 15 max 16
– Tétouan min 13 max 16
– Sebta min 15 max 17
– Mellilia min 15 max 17
– Tanger min 15 max 18
– Kénitra min 14 max 21
– Rabat min 15 max 20
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 15 max 20
– Settat min 12 max 21
– Safi min 11 max 23
– Khouribga min 11 max 18
– Béni Mellal min 12 max 18
– Marrakech min 14 max 19
– Meknès min 11 max 15
– Fès min 13 max 17
– Ifrane min 07 max 11
– Taounate min 14 max 16
– Errachidia min 15 max 28
– Ouarzazate min 10 max 28
– Agadir min 16 max 26
– Essaouira min 16 max 19
– Laâyoune min 13 max 24
– Es-Semara min 14 max 27
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 16 max 34
– Lagouira min 16 max 26
– Midelt min 10 max 15.