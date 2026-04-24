Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 24 avril, avec des averses sur les montagnes, l’Oriental et la plaine du Saïss

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 24 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/04/2026 à 05h58

Averses orageuses sur le Rif, le Moyen Atlas et, par endroits, sur le nord de l’Oriental.

– Faibles pluies avec risque d’orages sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, l’ouest de la Méditerranée, le Saïss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental, les côtes atlantiques centre, les provinces du Sud avec chasse-sables par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 10/14°C sur le Rif et le nord de l’Oriental, de 20/24°C sur les plaines centre et le Souss, de 24/32°C sur le Sud-Est et les provinces sahariennes, et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur le littoral atlantique, devenant agitée à forte le soir entre Cap Ghir et Tan-Tan.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 24 avril 2026:

Oujda min 12 max 21

Bouarfa min 12 max 26

Al Hoceima min 15 max 16

Tétouan min 13 max 16

Sebta min 15 max 17

Mellilia min 15 max 17

Tanger min 15 max 18

Kénitra min 14 max 21

Rabat min 15 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 15 max 20

Settat min 12 max 21

Safi min 11 max 23

Khouribga min 11 max 18

Béni Mellal min 12 max 18

Marrakech min 14 max 19

Meknès min 11 max 15

Fès min 13 max 17

Ifrane min 07 max 11

Taounate min 14 max 16

Errachidia min 15 max 28

Ouarzazate min 10 max 28

Agadir min 16 max 26

Essaouira min 16 max 19

Laâyoune min 13 max 24

Es-Semara min 14 max 27

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 16 max 34

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 10 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/04/2026 à 05h58
#DGM#températures#Climat#pluies#Météo#Météorologie

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