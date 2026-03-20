Météo. Températures en baisse sur le Nord ce vendredi 20 mars, avec des pluies attendues sur le Royaume

Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.
– Pluies et averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.
– Pluies ou averses avec risque d’orages sur les plaines Centre et Nord, le Souss et le Rif.
– Pluies faibles sur le Nord de l’Oriental et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
– Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.
– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Tangérois, la rive méditerranéenne et les plaines Centre avec des chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/17°C sur les provinces du Sud et de 11/15°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur le Sud-est, l’Est des provinces sud, le Sud de l’Oriental et les plaines Nord et Centre, et en baisse ailleurs.
– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 mars 2026:
– Oujda min 11 max 23
– Bouarfa min 11 max 22
– Al Hoceima min 14 max 16
– Tétouan min 12 max 15
– Sebta min 14 max 15
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 14 max 15
– Kénitra min 14 max 22
– Rabat min 15 max 20
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 14 max 20
– Settat min 12 max 20
– Safi min 14 max 19
– Khouribga min 10 max 20
– Béni Mellal min 10 max 23
– Marrakech min 13 max 21
– Meknès min 11 max 22
– Fès min 12 max 22
– Ifrane min 05 max 17
– Taounate min 13 max 24
– Errachidia min 08 max 25
– Ouarzazate min 10 max 21
– Agadir min 15 max 20
– Essaouira min 15 max 20
– Laâyoune min 15 max 22
– Es-Semara min 16 max 28
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 12 max 27
– Lagouira min 17 max 22
– Midelt min 07 max 20.