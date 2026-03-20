Société

Météo. Températures en baisse sur le Nord ce vendredi 20 mars, avec des pluies attendues sur le Royaume

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents constants, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 20 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 06h59

Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

– Pluies et averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Pluies ou averses avec risque d’orages sur les plaines Centre et Nord, le Souss et le Rif.

– Pluies faibles sur le Nord de l’Oriental et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Tangérois, la rive méditerranéenne et les plaines Centre avec des chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/17°C sur les provinces du Sud et de 11/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Sud-est, l’Est des provinces sud, le Sud de l’Oriental et les plaines Nord et Centre, et en baisse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 mars 2026:

Oujda min 11 max 23

Bouarfa min 11 max 22

Al Hoceima min 14 max 16

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 14 max 15

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 14 max 15

Kénitra min 14 max 22

Rabat min 15 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 14 max 20

Settat min 12 max 20

Safi min 14 max 19

Khouribga min 10 max 20

Béni Mellal min 10 max 23

Marrakech min 13 max 21

Meknès min 11 max 22

Fès min 12 max 22

Ifrane min 05 max 17

Taounate min 13 max 24

Errachidia min 08 max 25

Ouarzazate min 10 max 21

Agadir min 15 max 20

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 15 max 22

Es-Semara min 16 max 28

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 12 max 27

Lagouira min 17 max 22

Midelt min 07 max 20.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 06h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage Oued Za: une retenue record de 156 millions de m³ qui soulage la région de l’Oriental

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléontologie. Ce que l’on sait du plus ancien cérapode au monde découvert à Boulemane

Articles les plus lus

1
Automobile: ces modèles qui quittent l’Espagne pour le Maroc et ce que cela change vraiment
2
CAN 2025: quand la victoire du Maroc provoque un drame national en Algérie
3
Verdict de la CAF: l’immixtion du gouvernement sénégalais n’est pas dénuée de dangers
4
Et maintenant, on fait quoi? On rappelle Regragui?
5
Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport
6
Le milliardaire britannique Richard Branson ouvre un nouvel hôtel au Maroc, inspiré de l’artisanat traditionnel
7
CAN 2025: Le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique
8
Banques marocaines en Europe: le feu vert de Bruxelles à l’accord avec la France ouvre la voie aux autres pays
Revues de presse

Voir plus