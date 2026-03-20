Météo. Températures en baisse sur le Nord ce vendredi 20 mars, avec des pluies attendues sur le Royaume

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents constants, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

– Pluies et averses orageuses avec risque de grêle sur le Haut et le Moyen Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Pluies ou averses avec risque d’orages sur les plaines Centre et Nord, le Souss et le Rif.

– Pluies faibles sur le Nord de l’Oriental et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Tangérois, la rive méditerranéenne et les plaines Centre avec des chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, de 06/10°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/17°C sur les provinces du Sud et de 11/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Sud-est, l’Est des provinces sud, le Sud de l’Oriental et les plaines Nord et Centre, et en baisse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 mars 2026:

– Oujda min 11 max 23

– Bouarfa min 11 max 22

– Al Hoceima min 14 max 16

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 14 max 15

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 14 max 15

– Kénitra min 14 max 22

– Rabat min 15 max 20

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 14 max 20

– Settat min 12 max 20

– Safi min 14 max 19

– Khouribga min 10 max 20

– Béni Mellal min 10 max 23

– Marrakech min 13 max 21

– Meknès min 11 max 22

– Fès min 12 max 22

– Ifrane min 05 max 17

– Taounate min 13 max 24

– Errachidia min 08 max 25

– Ouarzazate min 10 max 21

– Agadir min 15 max 20

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 15 max 22

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 12 max 27

– Lagouira min 17 max 22

– Midelt min 07 max 20.