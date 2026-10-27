Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays, ondées éparses sur le Rif et l’Atlas ce mardi 27 octobre

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et l’Atlas, avec ondées éparses.
- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.
- Rafales de vent parfois modérées sur les côtes centre et l’extrême sud, avec chasses poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/21°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss et les plateaux de Phosphates, et de 10/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur le sud de l’Oriental et baisse partout ailleurs.
- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.
Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:
– Oujda min 12 max 28
– Bouarfa min 12 max 27
– Al Hoceima min 14 max 22
– Tétouan min 13 max 23
– Sebta min 16 max 21
– Mellilia min 15 max 24
– Tanger min 14 max 21
– Kénitra min 15 max 26
– Rabat min 14 max 25
– Casablanca min 14 max 26
– El Jadida min 16 max 22
– Settat min 16 max 27
– Safi min 17 max 30
– Khouribga min 17 max 24
– Béni Mellal min 19 max 26
– Marrakech min 17 max 28
– Meknès min 16 max 28
– Fès min 15 max 27
– Ifrane min 09 max 20
– Taounate min 16 max 27
– Errachidia min 11 max 27
– Ouarzazate min 12 max 27
– Agadir min 22 max 33
– Essaouira min 22 max 31
– Laâyoune min 23 max 35
– Es-Semara min 22 max 37
– Dakhla min 21 max 25
– Aousserd min 25 max 37
– Lagouira min 24 max 33
– Midelt min 10 max 22.