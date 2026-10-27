Société

Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays, ondées éparses sur le Rif et l’Atlas ce mardi 27 octobre

La ville de Tafraout, située sur l'Anti-Atlas, à 170 km au sud-est d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/10/2026 à 06h53

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et l’Atlas, avec ondées éparses.

- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

- Rafales de vent parfois modérées sur les côtes centre et l’extrême sud, avec chasses poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/21°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss et les plateaux de Phosphates, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le sud de l’Oriental et baisse partout ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:

Oujda min 12 max 28

Bouarfa min 12 max 27

Al Hoceima min 14 max 22

Tétouan min 13 max 23

Sebta min 16 max 21

Mellilia min 15 max 24

Tanger min 14 max 21

Kénitra min 15 max 26

Rabat min 14 max 25

Casablanca min 14 max 26

El Jadida min 16 max 22

Settat min 16 max 27

Safi min 17 max 30

Khouribga min 17 max 24

Béni Mellal min 19 max 26

Marrakech min 17 max 28

Meknès min 16 max 28

Fès min 15 max 27

Ifrane min 09 max 20

Taounate min 16 max 27

Errachidia min 11 max 27

Ouarzazate min 12 max 27

Agadir min 22 max 33

Essaouira min 22 max 31

Laâyoune min 23 max 35

Es-Semara min 22 max 37

Dakhla min 21 max 25

Aousserd min 25 max 37

Lagouira min 24 max 33

Midelt min 10 max 22.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/10/2026 à 06h53
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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