Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du pays, ondées éparses sur le Rif et l’Atlas ce mardi 27 octobre

La ville de Tafraout, située sur l'Anti-Atlas, à 170 km au sud-est d'Agadir.

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et l’Atlas, avec ondées éparses.

- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

- Rafales de vent parfois modérées sur les côtes centre et l’extrême sud, avec chasses poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/21°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss et les plateaux de Phosphates, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le sud de l’Oriental et baisse partout ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:

– Oujda min 12 max 28

– Bouarfa min 12 max 27

– Al Hoceima min 14 max 22

– Tétouan min 13 max 23

– Sebta min 16 max 21

– Mellilia min 15 max 24

– Tanger min 14 max 21

– Kénitra min 15 max 26

– Rabat min 14 max 25

– Casablanca min 14 max 26

– El Jadida min 16 max 22

– Settat min 16 max 27

– Safi min 17 max 30

– Khouribga min 17 max 24

– Béni Mellal min 19 max 26

– Marrakech min 17 max 28

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 15 max 27

– Ifrane min 09 max 20

– Taounate min 16 max 27

– Errachidia min 11 max 27

– Ouarzazate min 12 max 27

– Agadir min 22 max 33

– Essaouira min 22 max 31

– Laâyoune min 23 max 35

– Es-Semara min 22 max 37

– Dakhla min 21 max 25

– Aousserd min 25 max 37

– Lagouira min 24 max 33

– Midelt min 10 max 22.