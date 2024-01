Météo. Températures en baisse généralisée, pluies attendues en soirée dans la majeure partie du pays ce jeudi 4 janvier

- Temps assez froid avec de la gelée locale, la matinée et la nuit, sur l’Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

- Pluies en soirée et la nuit sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda et le Nord du Chiadma, le Rif, la rive méditerranéenne, le Saïss, le Nord de l’Oriental et les régions à l’Ouest des Haut et Moyen Atlas.

- Quelques chasses-poussières sur le Sud des provinces Sud.

- Quelques rafales de vent assez fortes sur le Rif et la rive Méditerranéenne.

- Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, les versants Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, 12/18°C près des côtes et sur la rive Méditerranéenne, le Souss, les provinces Sud et de 05/12°C partout ailleurs.

- Températures journalières en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan Tan, et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Chutes de neige et rafales de vent, jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Maroc

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 janvier 2024:

- Oujda: min 09°C; max 22°C

- Bouarfa: min 03°C; max 17°C

- Al Hoceima: min 10°C; max 21°C

- Tétouan: min 10°C; max 22°C

- Sebta: min 11°C; max 19°C

- Mellilia: min 10°C; max 22°C

- Tanger: min 10°C; max 19°C

- Kénitra: min 10°C; max 17°C

- Rabat: min 10°C; max 19°C

- Casablanca: min 13°C; max 21°C

- El Jadida: min 14°C; max 21°C

- Settat: min 11°C; max 22°C

- Safi: min 11°C; max 21°C

- Khouribga: min 08°C; max 20°C

- Béni Mellal: min 08°C; max 22°C

- Marrakech: min 10°C; max 24°C

- Meknès: min 08°C; max 20°C

- Fès: min 08°C; max 19°C

- Ifrane: min 02°C; max 13°C

- Taounate: min 08°C; max 19°C

- Errachidia: min 03°C; max 19°C

- Ouarzazate: min 01°C; max 21°C

- Agadir: min 10°C; max 27°C

- Essaouira: min 11°C; max 23°C

- Laâyoune: min 15°C; max 29°C

- Es-Smara: min 13°C; max 27°C

- Dakhla: min 13°C; max 23°C

- Aousserd: min 15°C; max 29°C

- Lagouira: min 17°C; max 30°C

- Midelt: min 05°C; max 16°C