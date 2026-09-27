Météo. Températures en baisse et retour des pluies sur une grande partie du Royaume ce dimanche 27 septembre

- Temps assez chaud sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Nuages instables avec ondées ou averses parfois orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas en après-midi.

- Ciel devenant nuageux, la nuit, sur les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saiss, les Plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l‘Ouest de l’Atlas avec ondées ou pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 34

– Bouarfa min 20 max 32

– Al Hoceïma min 21 max 26

– Tétouan min 22 max 25

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 21 max 25

– Tanger min 22 max 30

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 21 max 28

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 20 max 33

– Safi min 20 max 26

– Khouribga min 19 max 31

– Béni Mellal min 22 max 31

– Marrakech min 22 max 33

– Meknès min 21 max 31

– Fès min 21 max 32

– Ifrane min 16 max 28

– Taounate min 24 max 36

– Errachidia min 23 max 34

– Ouarzazate min 24 max 34

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 24 max 30

– Es-Semara min 23 max 31

– Dakhla min 22 max 29

– Aousserd min 27 max 38

– Lagouira min 22 max 28

– Midelt min 19 max 28.