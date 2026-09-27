Société

Météo. Températures en baisse et retour des pluies sur une grande partie du Royaume ce dimanche 27 septembre

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/09/2026 à 06h49

- Temps assez chaud sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Nuages instables avec ondées ou averses parfois orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas en après-midi.

- Ciel devenant nuageux, la nuit, sur les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saiss, les Plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l‘Ouest de l’Atlas avec ondées ou pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température en baisse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 septembre 2026:

Oujda min 19 max 34

Bouarfa min 20 max 32

Al Hoceïma min 21 max 26

Tétouan min 22 max 25

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 22 max 30

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 21 max 28

El Jadida min 20 max 27

Settat min 20 max 33

Safi min 20 max 26

Khouribga min 19 max 31

Béni Mellal min 22 max 31

Marrakech min 22 max 33

Meknès min 21 max 31

Fès min 21 max 32

Ifrane min 16 max 28

Taounate min 24 max 36

Errachidia min 23 max 34

Ouarzazate min 24 max 34

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 24 max 30

Es-Semara min 23 max 31

Dakhla min 22 max 29

Aousserd min 27 max 38

Lagouira min 22 max 28

Midelt min 19 max 28.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/09/2026 à 06h49
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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