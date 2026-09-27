Météo. Températures en baisse et retour des pluies sur une grande partie du Royaume ce dimanche 27 septembre

- Temps assez chaud sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux avec bruines ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.
- Nuages instables avec ondées ou averses parfois orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas en après-midi.
- Ciel devenant nuageux, la nuit, sur les plaines Nord et Centres, l’Atlas, le Rif, la rive Méditerranéenne, le Saiss, les Plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l‘Ouest de l’Atlas avec ondées ou pluies éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur le Haut et l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température en baisse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 27 septembre 2026:
– Oujda min 19 max 34
– Bouarfa min 20 max 32
– Al Hoceïma min 21 max 26
– Tétouan min 22 max 25
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 21 max 25
– Tanger min 22 max 30
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 21 max 28
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 20 max 33
– Safi min 20 max 26
– Khouribga min 19 max 31
– Béni Mellal min 22 max 31
– Marrakech min 22 max 33
– Meknès min 21 max 31
– Fès min 21 max 32
– Ifrane min 16 max 28
– Taounate min 24 max 36
– Errachidia min 23 max 34
– Ouarzazate min 24 max 34
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 18 max 24
– Laâyoune min 24 max 30
– Es-Semara min 23 max 31
– Dakhla min 22 max 29
– Aousserd min 27 max 38
– Lagouira min 22 max 28
– Midelt min 19 max 28.