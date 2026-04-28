Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mardi 28 avril, avec des averses sur le Nord et le Nord-Est

Erg Chebbi (dans les environs des dunes de Merzouga, province d'Errachidia). Cette dune remarquable, aux couleurs allant de l'ocre à différentes teintes d'orangé, selon l'heure et la lumière du jour, est d'une longueur de près de 30 km, sur près de 5 km de large. . DR

- Averses orageuses, par endroits, avec risque de grêle sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, la Méditerranée et le Saiss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centres avec ondées éparses, par moments et par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur les Hauts plateaux orientaux, le Sud-Est, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas, de 9/14°C sur le Rif, l’Oriental, les versants est de l’Atlas et l’intérieur du Souss, et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur le nord et le centre du pays et en hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 avril 2026:

– Oujda min 14 max 25

– Bouarfa min 16 max 26

– Al Hoceima min 15 max 18

– Tétouan min 16 max 17

– Sebta min 16 max 18

– Mellilia min 15 max 17

– Tanger min 17 max 22

– Kénitra min 17 max 20

– Rabat min 16 max 21

– Casablanca min 16 max 21

– El Jadida min 17 max 19

– Settat min 15 max 19

– Safi min 16 max 20

– Khouribga min 11 max 19

– Béni Mellal min 16 max 19

– Marrakech min 14 max 23

– Meknès min 15 max 21

– Fès min 14 max 21

– Ifrane min 11 max 17

– Taounate min 17 max 22

– Errachidia min 15 max 29

– Ouarzazate min 15 max 29

– Agadir min 16 max 20

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 17 max 24

– Es-Semara min 15 max 32

– Dakhla min 20 max 23

– Aousserd min 14 max 34

– Lagouira min 16 max 22

– Midelt min 11 max 23