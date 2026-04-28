Société

Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mardi 28 avril, avec des averses sur le Nord et le Nord-Est

Erg Chebbi (dans les environs des dunes de Merzouga, province d'Errachidia). Cette dune remarquable, aux couleurs allant de l'ocre à différentes teintes d'orangé, selon l'heure et la lumière du jour, est d'une longueur de près de 30 km, sur près de 5 km de large. 

Erg Chebbi (dans les environs des dunes de Merzouga, province d'Errachidia). Cette dune remarquable, aux couleurs allant de l'ocre à différentes teintes d'orangé, selon l'heure et la lumière du jour, est d'une longueur de près de 30 km, sur près de 5 km de large.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 28 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 06h00

- Averses orageuses, par endroits, avec risque de grêle sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, la Méditerranée et le Saiss.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centres avec ondées éparses, par moments et par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur les Hauts plateaux orientaux, le Sud-Est, l’Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 3/10°C sur l’Atlas, de 9/14°C sur le Rif, l’Oriental, les versants est de l’Atlas et l’intérieur du Souss, et de 14/21°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur le nord et le centre du pays et en hausse sur les provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 avril 2026:

Oujda min 14 max 25

Bouarfa min 16 max 26

Al Hoceima min 15 max 18

Tétouan min 16 max 17

Sebta min 16 max 18

Mellilia min 15 max 17

Tanger min 17 max 22

Kénitra min 17 max 20

Rabat min 16 max 21

Casablanca min 16 max 21

El Jadida min 17 max 19

Settat min 15 max 19

Safi min 16 max 20

Khouribga min 11 max 19

Béni Mellal min 16 max 19

Marrakech min 14 max 23

Meknès min 15 max 21

Fès min 14 max 21

Ifrane min 11 max 17

Taounate min 17 max 22

Errachidia min 15 max 29

Ouarzazate min 15 max 29

Agadir min 16 max 20

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 17 max 24

Es-Semara min 15 max 32

Dakhla min 20 max 23

Aousserd min 14 max 34

Lagouira min 16 max 22

Midelt min 11 max 23

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 06h00
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

LEs contenus liés

Société

Bassin de l’Oum Er-Rbia: le taux de remplissage du barrage Ahmed El Hansali bondit à plus de 85%

Economie

Barrage Daourat: comment les apports en eau alimentent Casablanca et Settat en électricité

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Articles les plus lus

1
Algérie: 25% du PIB dédiés à l’armement ou la folie d’un régime-garnison
2
Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique
3
Emploi, éthique, cybersécurité, énergie... Les grands défis posés par l’IA débattus à l’UEMF
4
La race Sardi en tête d’affiche de l’excellence génétique au SIAM
5
Races ovines: le Mérinos Précoce, vedette du SIAM, séduit professionnels et visiteurs
6
Merci Pedro
7
Polisario Terrorist Designation Act et souveraineté marocaine: ce que révèle le document officiel
8
Réticence au mariage, recul des familles élargies, baisse de la fécondité... Ce que disent (vraiment) les derniers chiffres du HCP
Revues de presse

Voir plus