Météo. Températures du jour en hausse sur le Royaume, avec des pluies éparses et des vents soutenus sur la côte méditerranéenne

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/10/2025 à 05h58

Passages nuageux denses avec pluies éparses et risque d’orages sur l’Ouest de la Méditerranée.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines Nord et Centre, ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 06/11 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, et de 15/21 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique, et belle à peu agitée le matin au nord de Mehdia.

