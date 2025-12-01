Météo. Température globalement en baisse ce lundi 1er décembre avec un temps froid sur les hauteurs

Située à trente kilomètres de Chefchaouen, Akchour est une vallée naturelle qui attire de plus en plus de touristes. Ce site touristique est composé de plusieurs cascades. . DR

-Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-est et les Hauts plateaux.

-Temps passagèrement nuageux sur les haut et moyen atlas, leurs régions voisines, le Rif, la Méditerranée, l’Oriental et le centre avec quelques gouttes ou faibles pluies.

-Rafales de vent assez fortes sur les hauts et anti-Atlas, les côtes centre et sud.

-Température minimale de l’ordre de -05/03°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 10/17°c sur les provinces sud et le centre du pays et de 05/10°c partout ailleurs.

-Température en légère hausse sur le nord-ouest et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies locales parfois orageuses dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er décembre 2025:

– Oujda min 8 max 16

– Bouarfa min 3 max 13

– Al Hoceima min 9 max 16

– Tétouan min 9 max 16

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 12 max 16

– Tanger min 9 max 16

– Kénitra min 5 max 17

– Rabat min 7 max 17

– Casablanca min 6 max 17

– El Jadida min 8 max 18

– Settat min 6 max 16

– Safi min 9 max 19

– Khouribga min 4 max 13

– Béni Mellal min 5 max 13

– Marrakech min 7 max 16

– Meknès min 4 max 15

– Fès min 6 max 15

– Ifrane min 0 max 9

– Taounate min 8 max 16

– Errachidia min 7 max 15

– Ouarzazate min 4 max 17

– Agadir min 14 max 23

– Essaouira min 10 max 19

– Laâyoune min 12 max 23

– Es-Semara min 12 max 23

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 13 max 25

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 1 max 7