Météo. Température globalement en baisse ce lundi 1er décembre avec un temps froid sur les hauteurs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 1er décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/12/2025 à 05h54

-Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-est et les Hauts plateaux.

-Temps passagèrement nuageux sur les haut et moyen atlas, leurs régions voisines, le Rif, la Méditerranée, l’Oriental et le centre avec quelques gouttes ou faibles pluies.

-Rafales de vent assez fortes sur les hauts et anti-Atlas, les côtes centre et sud.

-Température minimale de l’ordre de -05/03°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 10/17°c sur les provinces sud et le centre du pays et de 05/10°c partout ailleurs.

-Température en légère hausse sur le nord-ouest et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er décembre 2025:

Oujda min 8 max 16

Bouarfa min 3 max 13

Al Hoceima min 9 max 16

Tétouan min 9 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 12 max 16

Tanger min 9 max 16

Kénitra min 5 max 17

Rabat min 7 max 17

Casablanca min 6 max 17

El Jadida min 8 max 18

Settat min 6 max 16

Safi min 9 max 19

Khouribga min 4 max 13

Béni Mellal min 5 max 13

Marrakech min 7 max 16

Meknès min 4 max 15

Fès min 6 max 15

Ifrane min 0 max 9

Taounate min 8 max 16

Errachidia min 7 max 15

Ouarzazate min 4 max 17

Agadir min 14 max 23

Essaouira min 10 max 19

Laâyoune min 12 max 23

Es-Semara min 12 max 23

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 13 max 25

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 1 max 7

