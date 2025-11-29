Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies locales parfois orageuses dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige, ainsi que de fortes pluies locales parfois orageuses, sont attendues, de dimanche à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/11/2025 à 11h16

Des chutes de neige (20-30 cm) sont prévues du dimanche à 12h00 au lundi à 09h00 dans les provinces d’Al Haouz et d’Azilal, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d’Ifrane, Boulemane, Beni Mellal, Khenifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou et Tinghir connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 10 à 15 cm.

Par ailleurs, de fortes pluies locales parfois orageuses (25-35 mm) concerneront le dimanche de 10h00 à 18h00 les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tetouan, Larache et Kénitra, ajoute la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/11/2025 à 11h16
#neige#pluies#DGM#Alerte météo

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Entre pluie abondante et neige éclatante, le retour à la vie du lac Bir Sudan à Bab Berred

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Neige à Ifrane: entre bonheur des touristes et défis logistiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ifrane: après d’importantes chutes de neige, les autorités locales se mobilisent pour dégager la route

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Qu’il neige à foison ou que les flocons se fassent rares, Oukaïmeden séduit toujours autant

Articles les plus lus

1
Paralysie du recouvrement des taxes locales: un blocage inédit qui plonge la réforme dans la crise
2
Guerre d’influence: X arrache les masques
3
Chercher la voix
4
Marrakech: revivez en images la cérémonie d’ouverture de la 22ème édition du FIFM
5
Juif et Hajj
6
Abdelmadjid Tebboune, un président atteint de démence sénile aux commandes d’une Algérie à la dérive
7
Algérie: Tebboune jette en prison Saâd Bouakba, le doyen des journalistes algériens
8
De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité
Revues de presse

Voir plus