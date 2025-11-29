Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies locales parfois orageuses dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige (20-30 cm) sont prévues du dimanche à 12h00 au lundi à 09h00 dans les provinces d’Al Haouz et d’Azilal, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d’Ifrane, Boulemane, Beni Mellal, Khenifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou et Tinghir connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 10 à 15 cm.

Par ailleurs, de fortes pluies locales parfois orageuses (25-35 mm) concerneront le dimanche de 10h00 à 18h00 les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tetouan, Larache et Kénitra, ajoute la même source.