Météo. Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse sur les provinces du Sud

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord ainsi que sur la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses.

– Rafales de vent modérées sur le Sud, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 19/28°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/19°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna et les plateaux de Phosphates, et de 10/16°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse prédominante sur les provinces du Sud.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 octobre 2026:

– Oujda min 10 max 28

– Bouarfa min 11 max 22

– Al Hoceima min 13 max 23

– Tétouan min 12 max 24

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 15 max 24

– Tanger min 14 max 26

– Kénitra min 09 max 29

– Rabat min 14 max 25

– Casablanca min 15 max 26

– El Jadida min 13 max 25

– Settat min 12 max 32

– Safi min 13 max 27

– Khouribga min 15 max 29

– Béni Mellal min 13 max 29

– Marrakech min 15 max 33

– Meknès min 11 max 31

– Fès min 11 max 30

– Ifrane min 05 max 22

– Taounate min 13 max 30

– Errachidia min 13 max 24

– Ouarzazate min 12 max 27

– Agadir min 18 max 32

– Essaouira min 16 max 27

– Laâyoune min 24 max 34

– Es-Semara min 23 max 37

– Dakhla min 20 max 31

– Aousserd min 26 max 37

– Lagouira min 23 max 32

– Midelt min 09 max 23.