Société

Météo. Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse sur les provinces du Sud

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/10/2026 à 07h05

Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord ainsi que sur la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses.

– Rafales de vent modérées sur le Sud, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 19/28°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/19°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna et les plateaux de Phosphates, et de 10/16°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse prédominante sur les provinces du Sud.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 octobre 2026:

Oujda min 10 max 28

Bouarfa min 11 max 22

Al Hoceima min 13 max 23

Tétouan min 12 max 24

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 15 max 24

Tanger min 14 max 26

Kénitra min 09 max 29

Rabat min 14 max 25

Casablanca min 15 max 26

El Jadida min 13 max 25

Settat min 12 max 32

Safi min 13 max 27

Khouribga min 15 max 29

Béni Mellal min 13 max 29

Marrakech min 15 max 33

Meknès min 11 max 31

Fès min 11 max 30

Ifrane min 05 max 22

Taounate min 13 max 30

Errachidia min 13 max 24

Ouarzazate min 12 max 27

Agadir min 18 max 32

Essaouira min 16 max 27

Laâyoune min 24 max 34

Es-Semara min 23 max 37

Dakhla min 20 max 31

Aousserd min 26 max 37

Lagouira min 23 max 32

Midelt min 09 max 23.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/10/2026 à 07h05
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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