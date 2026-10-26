Météo. Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse sur les provinces du Sud

Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.
– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord ainsi que sur la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses.
– Rafales de vent modérées sur le Sud, avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 19/28°C sur les provinces du Sud et le Souss, de 16/19°C sur le Sud-Est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna et les plateaux de Phosphates, et de 10/16°C partout ailleurs.
– Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse prédominante sur les provinces du Sud.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 octobre 2026:
– Oujda min 10 max 28
– Bouarfa min 11 max 22
– Al Hoceima min 13 max 23
– Tétouan min 12 max 24
– Sebta min 15 max 20
– Mellilia min 15 max 24
– Tanger min 14 max 26
– Kénitra min 09 max 29
– Rabat min 14 max 25
– Casablanca min 15 max 26
– El Jadida min 13 max 25
– Settat min 12 max 32
– Safi min 13 max 27
– Khouribga min 15 max 29
– Béni Mellal min 13 max 29
– Marrakech min 15 max 33
– Meknès min 11 max 31
– Fès min 11 max 30
– Ifrane min 05 max 22
– Taounate min 13 max 30
– Errachidia min 13 max 24
– Ouarzazate min 12 max 27
– Agadir min 18 max 32
– Essaouira min 16 max 27
– Laâyoune min 24 max 34
– Es-Semara min 23 max 37
– Dakhla min 20 max 31
– Aousserd min 26 max 37
– Lagouira min 23 max 32
– Midelt min 09 max 23.