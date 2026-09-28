Société

Météo. Pluies sur plusieurs régions et nette baisse des températures dans le Nord et le Centre ce lundi 28 septembre

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le "taros". L'été y est donc à la fois frais et humide. 

Essaouira.. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/09/2026 à 06h55

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Atlas, ses régions ouest voisines.

- Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre, le Sud-Est, l’Oriental et le nord-ouest des provinces sahariennes avec gouttes ou quelques pluies éparses.

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°c sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°c sur le Sud-Est et le Sud et de 15/22°c partout ailleurs.

- Température en baisse notable sur le Nord et le Centre et en hausse sur les provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 septembre 2026:

Oujda min 17 max 27

Bouarfa min 19 max 29

Al Hoceïma min 20 max 21

Tétouan min 21 max 23

Sebta min 20 max 21

Mellilia min 21 max 23

Tanger min 22 max 27

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 19 max 28

El Jadida min 20 max 31

Settat min 19 max 26

Safi min 19 max 27

Khouribga min 16 max 22

Béni Mellal min 20 max 25

Marrakech min 20 max 28

Meknès min 19 max 22

Fès min 20 max 23

Ifrane min 14 max 18

Taounate min 21 max 24

Errachidia min 23 max 29

Ouarzazate min 19 max 24

Agadir min 20 max 23

Essaouira min 18 max 26

Laâyoune min 20 max 25

Es-Semara min 22 max 31

Dakhla min 19 max 31

Aousserd min 25 max 38

Lagouira min 22 max 25

Midelt min 18 max 24.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/09/2026 à 06h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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