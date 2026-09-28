Météo. Pluies sur plusieurs régions et nette baisse des températures dans le Nord et le Centre ce lundi 28 septembre

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Atlas, ses régions ouest voisines.

- Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre, le Sud-Est, l’Oriental et le nord-ouest des provinces sahariennes avec gouttes ou quelques pluies éparses.

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°c sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°c sur le Sud-Est et le Sud et de 15/22°c partout ailleurs.

- Température en baisse notable sur le Nord et le Centre et en hausse sur les provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 septembre 2026:

– Oujda min 17 max 27

– Bouarfa min 19 max 29

– Al Hoceïma min 20 max 21

– Tétouan min 21 max 23

– Sebta min 20 max 21

– Mellilia min 21 max 23

– Tanger min 22 max 27

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 19 max 28

– El Jadida min 20 max 31

– Settat min 19 max 26

– Safi min 19 max 27

– Khouribga min 16 max 22

– Béni Mellal min 20 max 25

– Marrakech min 20 max 28

– Meknès min 19 max 22

– Fès min 20 max 23

– Ifrane min 14 max 18

– Taounate min 21 max 24

– Errachidia min 23 max 29

– Ouarzazate min 19 max 24

– Agadir min 20 max 23

– Essaouira min 18 max 26

– Laâyoune min 20 max 25

– Es-Semara min 22 max 31

– Dakhla min 19 max 31

– Aousserd min 25 max 38

– Lagouira min 22 max 25

– Midelt min 18 max 24.