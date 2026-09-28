Météo. Pluies sur plusieurs régions et nette baisse des températures dans le Nord et le Centre ce lundi 28 septembre

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Atlas, ses régions ouest voisines.
- Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre, le Sud-Est, l’Oriental et le nord-ouest des provinces sahariennes avec gouttes ou quelques pluies éparses.
- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 08/14°c sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°c sur le Sud-Est et le Sud et de 15/22°c partout ailleurs.
- Température en baisse notable sur le Nord et le Centre et en hausse sur les provinces du Sud.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 septembre 2026:
– Oujda min 17 max 27
– Bouarfa min 19 max 29
– Al Hoceïma min 20 max 21
– Tétouan min 21 max 23
– Sebta min 20 max 21
– Mellilia min 21 max 23
– Tanger min 22 max 27
– Kénitra min 20 max 27
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 19 max 28
– El Jadida min 20 max 31
– Settat min 19 max 26
– Safi min 19 max 27
– Khouribga min 16 max 22
– Béni Mellal min 20 max 25
– Marrakech min 20 max 28
– Meknès min 19 max 22
– Fès min 20 max 23
– Ifrane min 14 max 18
– Taounate min 21 max 24
– Errachidia min 23 max 29
– Ouarzazate min 19 max 24
– Agadir min 20 max 23
– Essaouira min 18 max 26
– Laâyoune min 20 max 25
– Es-Semara min 22 max 31
– Dakhla min 19 max 31
– Aousserd min 25 max 38
– Lagouira min 22 max 25
– Midelt min 18 max 24.