Météo. Pluies orageuses étendues ce samedi 21 mars, avec de la neige sur les sommets

Le phare de Cap Spartel à Tanger.

- Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

- Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques entre Casablanca et Safi, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Rif, les Haut et Moyen atlas, le Souss et le sud de l’Oriental.

- Pluies faibles sur les régions à l’Ouest de l’Atlas, Abda et Chiadma et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Pluies éparses sur le Tangérois, les plaines Atlantiques au Nord de Casablanca et localement sur le Sud des provinces sahariennes.

- Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de -01/06°c sur l’Atlas, de 04/09°c sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/18°c sur les provinces sud et de 11/15°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud, les côtes Centre et le Tangérois, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Mohammedia, et agitée à forte en Méditerranée et ailleurs.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 mars 2026:

– Oujda min 11 max 18

– Bouarfa min 9 max 20

– Al Hoceima min 12 max 16

– Tétouan min 11 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 13 max 19

– Kénitra min 12 max 22

– Rabat min 14 max 20

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 12 max 22

– Settat min 11 max 20

– Safi min 13 max 20

– Khouribga min 10 max 18

– Béni Mellal min 10 max 20

– Marrakech min 13 max 19

– Meknès min 10 max 20

– Fès min 12 max 21

– Ifrane min 5 max 12

– Taounate min 12 max 22

– Errachidia min 10 max 21

– Ouarzazate min 9 max 17

– Agadir min 14 max 21

– Essaouira min 15 max 20

– Laâyoune min 15 max 25

– Es-Semara min 15 max 27

– Dakhla min 18 max 22

– Aousserd min 16 max 21

– Lagouira min 19 max 21

– Midelt min 8 max 15.