Société

Météo. Pluies orageuses étendues ce samedi 21 mars, avec de la neige sur les sommets

Le phare de Cap Spartel à Tanger.

Le phare de Cap Spartel à Tanger.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 21 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/03/2026 à 06h47

- Temps assez froid sur l’Atlas et le Rif.

- Pluies et averses orageuses sur les plaines atlantiques entre Casablanca et Safi, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Rif, les Haut et Moyen atlas, le Souss et le sud de l’Oriental.

- Pluies faibles sur les régions à l’Ouest de l’Atlas, Abda et Chiadma et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Pluies éparses sur le Tangérois, les plaines Atlantiques au Nord de Casablanca et localement sur le Sud des provinces sahariennes.

- Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de -01/06°c sur l’Atlas, de 04/09°c sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/18°c sur les provinces sud et de 11/15°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud, les côtes Centre et le Tangérois, et en baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Mohammedia, et agitée à forte en Méditerranée et ailleurs.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 mars 2026:

Oujda min 11 max 18

Bouarfa min 9 max 20

Al Hoceima min 12 max 16

Tétouan min 11 max 16

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 13 max 19

Kénitra min 12 max 22

Rabat min 14 max 20

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 12 max 22

Settat min 11 max 20

Safi min 13 max 20

Khouribga min 10 max 18

Béni Mellal min 10 max 20

Marrakech min 13 max 19

Meknès min 10 max 20

Fès min 12 max 21

Ifrane min 5 max 12

Taounate min 12 max 22

Errachidia min 10 max 21

Ouarzazate min 9 max 17

Agadir min 14 max 21

Essaouira min 15 max 20

Laâyoune min 15 max 25

Es-Semara min 15 max 27

Dakhla min 18 max 22

Aousserd min 16 max 21

Lagouira min 19 max 21

Midelt min 8 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/03/2026 à 06h47
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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