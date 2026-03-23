Météo. Pluies et averses sur le Nord du pays ce lundi 23 mars, avec des vents forts sur les côtes Sud

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses parfois orageuses sur les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, ses plaines ouest, l’intérieur du Souss et les versants Sud-est avec gouttes ou ondées éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.
- Température minimale de l’ordre de 0/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°c sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, et de 11/16°c partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya, et agitée sur le reste du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 mars 2026:
– Oujda min 9 max 18
– Bouarfa min 10 max 17
– Al Hoceima min 8 max 16
– Tétouan min 11 max 16
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 11 max 16
– Tanger min 13 max 20
– Kénitra min 11 max 21
– Rabat min 13 max 19
– Casablanca min 15 max 20
– El Jadida min 13 max 19
– Settat min 12 max 22
– Safi min 14 max 23
– Khouribga min 11 max 19
– Béni Mellal min 11 max 21
– Marrakech min 11 max 23
– Meknès min 11 max 20
– Fès min 12 max 21
– Ifrane min 5 max 11
– Taounate min 8 max 22
– Errachidia min 10 max 20
– Ouarzazate min 6 max 20
– Agadir min 14 max 22
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 14 max 24
– Es-Semara min 14 max 26
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 14 max 24
– Lagouira min 17 max 22
– Midelt min 7 max 16