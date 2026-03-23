Société

Météo. Pluies et averses sur le Nord du pays ce lundi 23 mars, avec des vents forts sur les côtes Sud

Tanger, Bab Bhar. D'abord établie sur cette colline, la ville s'est progressivement étendue sur les massifs la bordant à l'ouest, vers le cap Spartel (plateau du Marshan, Vieille Montagne) puis le long de la plage, vers le cap Malabata. 

Tanger, Bab Bhar. D'abord établie sur cette colline, la ville s'est progressivement étendue sur les massifs la bordant à l'ouest, vers le cap Spartel (plateau du Marshan, Vieille Montagne) puis le long de la plage, vers le cap Malabata.  . Amal BENTOUMI

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 23 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/03/2026 à 05h58

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses parfois orageuses sur les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, ses plaines ouest, l’intérieur du Souss et les versants Sud-est avec gouttes ou ondées éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°c sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, et de 11/16°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya, et agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 mars 2026:

Oujda min 9 max 18

Bouarfa min 10 max 17

Al Hoceima min 8 max 16

Tétouan min 11 max 16

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 13 max 20

Kénitra min 11 max 21

Rabat min 13 max 19

Casablanca min 15 max 20

El Jadida min 13 max 19

Settat min 12 max 22

Safi min 14 max 23

Khouribga min 11 max 19

Béni Mellal min 11 max 21

Marrakech min 11 max 23

Meknès min 11 max 20

Fès min 12 max 21

Ifrane min 5 max 11

Taounate min 8 max 22

Errachidia min 10 max 20

Ouarzazate min 6 max 20

Agadir min 14 max 22

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 14 max 24

Es-Semara min 14 max 26

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 14 max 24

Lagouira min 17 max 22

Midelt min 7 max 16

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/03/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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