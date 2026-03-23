Météo. Pluies et averses sur le Nord du pays ce lundi 23 mars, avec des vents forts sur les côtes Sud

Tanger, Bab Bhar. D'abord établie sur cette colline, la ville s'est progressivement étendue sur les massifs la bordant à l'ouest, vers le cap Spartel (plateau du Marshan, Vieille Montagne) puis le long de la plage, vers le cap Malabata. . Amal BENTOUMI

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses parfois orageuses sur les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, ses plaines ouest, l’intérieur du Souss et les versants Sud-est avec gouttes ou ondées éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes sud.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 6/11°c sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et les versants Est de l’Atlas, et de 11/16°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les régions centre et en baisse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya, et agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 mars 2026:

– Oujda min 9 max 18

– Bouarfa min 10 max 17

– Al Hoceima min 8 max 16

– Tétouan min 11 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 13 max 20

– Kénitra min 11 max 21

– Rabat min 13 max 19

– Casablanca min 15 max 20

– El Jadida min 13 max 19

– Settat min 12 max 22

– Safi min 14 max 23

– Khouribga min 11 max 19

– Béni Mellal min 11 max 21

– Marrakech min 11 max 23

– Meknès min 11 max 20

– Fès min 12 max 21

– Ifrane min 5 max 11

– Taounate min 8 max 22

– Errachidia min 10 max 20

– Ouarzazate min 6 max 20

– Agadir min 14 max 22

– Essaouira min 13 max 21

– Laâyoune min 14 max 24

– Es-Semara min 14 max 26

– Dakhla min 16 max 22

– Aousserd min 14 max 24

– Lagouira min 17 max 22

– Midelt min 7 max 16