Société

Météo. Pluies et averses étendues ce mercredi 25 mars, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud et le Tangérois

Oujda, capitale de l'Oriental.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 25 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/03/2026 à 06h01

- Averses orageuses localement fortes sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, l’Anti-Atlas, le Sud-est, le Souss, Abda et Chiadma.

- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces du Sud, l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Chutes de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de -1/6°C sur l’Atlas, de 6/11°C sur le Rif et les Haut plateaux et de 12/18°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur le Sud-est et le Nord des provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 mars 2026:

Oujda min 8 max 23

Bouarfa min 10 max 17

Al Hoceima min 10 max 17

Tétouan min 11 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 13 max 17

Tanger min 14 max 19

Kénitra min 12 max 26

Rabat min 11 max 23

Casablanca min 12 max 20

El Jadida min 12 max 20

Settat min 13 max 24

Safi min 11 max 26

Khouribga min 10 max 24

Béni Mellal min 12 max 25

Marrakech min 13 max 27

Meknès min 10 max 24

Fès min 11 max 25

Ifrane min 5 max 16

Taounate min 15 max 25

Errachidia min 13 max 15

Ouarzazate min 10 max 18

Agadir min 17 max 28

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 12 max 19

Es-Semara min 15 max 28

Dakhla min 13 max 22

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 17 max 22

Midelt min 7 max 15

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/03/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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