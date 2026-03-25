Météo. Pluies et averses étendues ce mercredi 25 mars, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud et le Tangérois

- Averses orageuses localement fortes sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, l’Anti-Atlas, le Sud-est, le Souss, Abda et Chiadma.

- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces du Sud, l’Oriental et le Moyen Atlas.

- Chutes de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de -1/6°C sur l’Atlas, de 6/11°C sur le Rif et les Haut plateaux et de 12/18°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse sur le Sud-est et le Nord des provinces sahariennes.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 mars 2026:

– Oujda min 8 max 23

– Bouarfa min 10 max 17

– Al Hoceima min 10 max 17

– Tétouan min 11 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 13 max 17

– Tanger min 14 max 19

– Kénitra min 12 max 26

– Rabat min 11 max 23

– Casablanca min 12 max 20

– El Jadida min 12 max 20

– Settat min 13 max 24

– Safi min 11 max 26

– Khouribga min 10 max 24

– Béni Mellal min 12 max 25

– Marrakech min 13 max 27

– Meknès min 10 max 24

– Fès min 11 max 25

– Ifrane min 5 max 16

– Taounate min 15 max 25

– Errachidia min 13 max 15

– Ouarzazate min 10 max 18

– Agadir min 17 max 28

– Essaouira min 16 max 25

– Laâyoune min 12 max 19

– Es-Semara min 15 max 28

– Dakhla min 13 max 22

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 17 max 22

– Midelt min 7 max 15