Météo. Pluies et averses étendues ce mercredi 25 mars, avec des rafales de vent sur les provinces du Sud et le Tangérois

- Averses orageuses localement fortes sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, l’Anti-Atlas, le Sud-est, le Souss, Abda et Chiadma.
- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur le nord des provinces du Sud, l’Oriental et le Moyen Atlas.
- Chutes de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud et le Tangérois.
- Températures minimales de l’ordre de -1/6°C sur l’Atlas, de 6/11°C sur le Rif et les Haut plateaux et de 12/18°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en baisse sur le Sud-est et le Nord des provinces sahariennes.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 mars 2026:
– Oujda min 8 max 23
– Bouarfa min 10 max 17
– Al Hoceima min 10 max 17
– Tétouan min 11 max 15
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 13 max 17
– Tanger min 14 max 19
– Kénitra min 12 max 26
– Rabat min 11 max 23
– Casablanca min 12 max 20
– El Jadida min 12 max 20
– Settat min 13 max 24
– Safi min 11 max 26
– Khouribga min 10 max 24
– Béni Mellal min 12 max 25
– Marrakech min 13 max 27
– Meknès min 10 max 24
– Fès min 11 max 25
– Ifrane min 5 max 16
– Taounate min 15 max 25
– Errachidia min 13 max 15
– Ouarzazate min 10 max 18
– Agadir min 17 max 28
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 12 max 19
– Es-Semara min 15 max 28
– Dakhla min 13 max 22
– Aousserd min 13 max 27
– Lagouira min 17 max 22
– Midelt min 7 max 15