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Météo. Pluies et averses étendues ce jeudi 26 mars, avec des chutes de neige sur l’Atlas

Parc national d'Iriqui, à 150 km au sud de Ouarzazate, dans l'Anti-Atlas. 

Parc national d'Iriqui, à 150 km au sud de Ouarzazate, dans l'Anti-Atlas.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 26 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/03/2026 à 05h59

- Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Tensift, l’Anti-Atlas, le Sud-est et le Nord-est des provinces sud.

- Pluies éparses ou ondées avec risque d’orage sur le Rif, le Gharb et l’Est de la Méditerrané, le Nord-ouest des provinces sud et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Temps assez froid sur l’Atlas durant la matinée et la nuit.

- Chute de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes dans le Tangérois, la Méditerranée et les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, de 06/12°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 16/18°C sur l’extrême Sud-est et le Nord-est des provinces sud, et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Sud-est, l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 mars 2026:

Oujda min 10 max 15

Bouarfa min 11 max 17

Al Hoceima min 9 max 17

Tétouan min 11 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 13 max 20

Kénitra min 11 max 22

Rabat min 12 max 20

Casablanca min 13 max 20

El Jadida min 14 max 19

Settat min 8 max 23

Safi min 11 max 22

Khouribga min 9 max 22

Béni Mellal min 11 max 23

Marrakech min 13 max 24

Meknès min 11 max 22

Fès min 12 max 21

Ifrane min 3 max 13

Taounate min 14 max 20

Errachidia min 10 max 20

Ouarzazate min 8 max 23

Agadir min 13 max 28

Essaouira min 14 max 22

Laâyoune min 14 max 23

Es-Semara min 16 max 28

Dakhla min 14 max 22

Aousserd min 12 max 29

Lagouira min 16 max 23

Midelt min 7 max 18

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/03/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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