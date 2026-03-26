Météo. Pluies et averses étendues ce jeudi 26 mars, avec des chutes de neige sur l’Atlas

Parc national d'Iriqui, à 150 km au sud de Ouarzazate, dans l'Anti-Atlas. . DR

- Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle sur l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, Tensift, l’Anti-Atlas, le Sud-est et le Nord-est des provinces sud.

- Pluies éparses ou ondées avec risque d’orage sur le Rif, le Gharb et l’Est de la Méditerrané, le Nord-ouest des provinces sud et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Temps assez froid sur l’Atlas durant la matinée et la nuit.

- Chute de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes dans le Tangérois, la Méditerranée et les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -01/06°C sur l’Atlas, de 06/12°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 16/18°C sur l’extrême Sud-est et le Nord-est des provinces sud, et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Sud-est, l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 mars 2026:

– Oujda min 10 max 15

– Bouarfa min 11 max 17

– Al Hoceima min 9 max 17

– Tétouan min 11 max 16

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 13 max 20

– Kénitra min 11 max 22

– Rabat min 12 max 20

– Casablanca min 13 max 20

– El Jadida min 14 max 19

– Settat min 8 max 23

– Safi min 11 max 22

– Khouribga min 9 max 22

– Béni Mellal min 11 max 23

– Marrakech min 13 max 24

– Meknès min 11 max 22

– Fès min 12 max 21

– Ifrane min 3 max 13

– Taounate min 14 max 20

– Errachidia min 10 max 20

– Ouarzazate min 8 max 23

– Agadir min 13 max 28

– Essaouira min 14 max 22

– Laâyoune min 14 max 23

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 14 max 22

– Aousserd min 12 max 29

– Lagouira min 16 max 23

– Midelt min 7 max 18