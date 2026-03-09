Météo. Nuages et pluies sur de nombreuses régions ce lundi 9 mars, avec des températures stationnaires

Assa (vue aérienne). A 100 km de Guelmim, diverses variétés de dattes sont cultivées sur des milliers d'hectares dans son oasis, nichée dans la vallée de l'oued Drâa. Dans la zaouia de son ancien ksar, de jeunes élèves étudient le Coran et la théologie. . Panegyrics of Granovetter

- Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-est durant la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses sur les plaines atlantiques nord et centre, Oulmès, le Saiss et le Nord de l’Oriental avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, la Méditerranée, l’Oriental et le Nord-ouest avec ondées éparses.

- Pluies ou averses en deuxième partie de la nuit par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, l’Ouest de la Méditerranée, le Saiss, Oulmès, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, les provinces sud et localement sur le Sud-est avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 08/15°C localement sur les provinces sahariennes et le Sud-est, et de 05/08°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental, le Sud-est et les plaines nord, et en hausse ou peu variables ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 9 mars 2026:

– Oujda min 8 max 17

– Bouarfa min 6 max 15

– Al Hoceima min 10 max 15

– Tétouan min 3 max 17

– Sebta min 10 max 16

– Mellilia min 9 max 17

– Tanger min 9 max 16

– Kénitra min 9 max 16

– Rabat min 10 max 15

– Casablanca min 12 max 16

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 8 max 17

– Safi min 10 max 19

– Khouribga min 6 max 15

– Béni Mellal min 6 max 16

– Marrakech min 7 max 20

– Meknès min 5 max 15

– Fès min 5 max 17

– Ifrane min -1 max 10

– Taounate min 8 max 17

– Errachidia min 6 max 20

– Ouarzazate min 8 max 21

– Agadir min 9 max 20

– Essaouira min 12 max 19

– Laâyoune min 12 max 23

– Es-Semara min 12 max 25

– Dakhla min 14 max 20

– Aousserd min 12 max 25

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 2 max 12