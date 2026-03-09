Société

Météo. Nuages et pluies sur de nombreuses régions ce lundi 9 mars, avec des températures stationnaires

Assa (vue aérienne). A 100 km de Guelmim, diverses variétés de dattes sont cultivées sur des milliers d'hectares dans son oasis, nichée dans la vallée de l'oued Drâa. Dans la zaouia de son ancien ksar, de jeunes élèves étudient le Coran et la théologie.

Assa (vue aérienne). A 100 km de Guelmim, diverses variétés de dattes sont cultivées sur des milliers d'hectares dans son oasis, nichée dans la vallée de l'oued Drâa. Dans la zaouia de son ancien ksar, de jeunes élèves étudient le Coran et la théologie. . Panegyrics of Granovetter

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 9 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/03/2026 à 06h55

- Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-est durant la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses sur les plaines atlantiques nord et centre, Oulmès, le Saiss et le Nord de l’Oriental avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Rif, l’Atlas, la Méditerranée, l’Oriental et le Nord-ouest avec ondées éparses.

- Pluies ou averses en deuxième partie de la nuit par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, l’Ouest de la Méditerranée, le Saiss, Oulmès, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, les provinces sud et localement sur le Sud-est avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 00/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 08/15°C localement sur les provinces sahariennes et le Sud-est, et de 05/08°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental, le Sud-est et les plaines nord, et en hausse ou peu variables ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de froid, pluies assez fortes avec risque d’orages et chutes de neige, de jeudi à dimanche

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 9 mars 2026:

Oujda min 8 max 17

Bouarfa min 6 max 15

Al Hoceima min 10 max 15

Tétouan min 3 max 17

Sebta min 10 max 16

Mellilia min 9 max 17

Tanger min 9 max 16

Kénitra min 9 max 16

Rabat min 10 max 15

Casablanca min 12 max 16

El Jadida min 12 max 17

Settat min 8 max 17

Safi min 10 max 19

Khouribga min 6 max 15

Béni Mellal min 6 max 16

Marrakech min 7 max 20

Meknès min 5 max 15

Fès min 5 max 17

Ifrane min -1 max 10

Taounate min 8 max 17

Errachidia min 6 max 20

Ouarzazate min 8 max 21

Agadir min 9 max 20

Essaouira min 12 max 19

Laâyoune min 12 max 23

Es-Semara min 12 max 25

Dakhla min 14 max 20

Aousserd min 12 max 25

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 2 max 12

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/03/2026 à 06h55
#températures#DGM#pluies#Climat#Météo#Météorologie

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
Dar Lkabranate. EP-198. Iran: la grande valse des caporaux désorientés
3
Le mariage devient-il un luxe au Maroc?
4
Incident du navire Ionikos au port de Casablanca: les traces d’un drame écologique encore visibles sur le littoral
5
Les liaisons intimes de la jeune Rima Hassan avec Israël
6
Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique
7
Entre fausses accusations et faits: le lourd passif des chaînes télé algériennes dans le plagiat des productions marocaines
8
Lancement du programme solaire Noor Atlas: six centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 305 MW
Revues de presse

Voir plus