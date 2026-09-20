Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce dimanche 20 septembre, avec des foyers d’averses sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Temps chaud sur le Gharb, Oulmès, les plaines de Tadla, le Sud-Est et le Sud.

– Nuages bas nombreux sur la rive méditerranéenne et le Rif, avec bruines ou faibles pluies par moments et par endroits.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques.

– Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur le littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses, temps chaud et rafales de vent, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 20 septembre 2026:

– Oujda min 19 max 29

– Bouarfa min 18 max 26

– Al Hoceïma min 21 max 27

– Tétouan min 22 max 26

– Sebta min 23 max 25

– Mellilia min 23 max 25

– Tanger min 24 max 29

– Kénitra min 22 max 35

– Rabat min 19 max 31

– Casablanca min 23 max 29

– El Jadida min 20 max 28

– Settat min 24 max 35

– Safi min 19 max 26

– Khouribga min 22 max 35

– Béni Mellal min 26 max 37

– Marrakech min 25 max 36

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 22 max 36

– Ifrane min 14 max 27

– Taounate min 22 max 36

– Errachidia min 20 max 28

– Ouarzazate min 23 max 32

– Agadir min 17 max 26

– Essaouira min 18 max 22

– Laâyoune min 22 max 35

– Es-Semara min 18 max 38

– Dakhla min 20 max 29

– Aousserd min 22 max 42

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 15 max 26.