Société

Météo. Mercure en hausse sur le Royaume ce dimanche 20 septembre, avec des foyers d’averses sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux

Chefchaouen, dans le nord du Royaume, connue comme la «perle bleue» du Maroc, en raison de ses fantastiques maisons et rues bleues.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 20 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/09/2026 à 06h59

Temps chaud sur le Gharb, Oulmès, les plaines de Tadla, le Sud-Est et le Sud.

– Nuages bas nombreux sur la rive méditerranéenne et le Rif, avec bruines ou faibles pluies par moments et par endroits.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques.

– Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les Hauts Plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et la Méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-Est, et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur le littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses, temps chaud et rafales de vent, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 20 septembre 2026:

Oujda min 19 max 29

Bouarfa min 18 max 26

Al Hoceïma min 21 max 27

Tétouan min 22 max 26

Sebta min 23 max 25

Mellilia min 23 max 25

Tanger min 24 max 29

Kénitra min 22 max 35

Rabat min 19 max 31

Casablanca min 23 max 29

El Jadida min 20 max 28

Settat min 24 max 35

Safi min 19 max 26

Khouribga min 22 max 35

Béni Mellal min 26 max 37

Marrakech min 25 max 36

Meknès min 20 max 35

Fès min 22 max 36

Ifrane min 14 max 27

Taounate min 22 max 36

Errachidia min 20 max 28

Ouarzazate min 23 max 32

Agadir min 17 max 26

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 22 max 35

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 20 max 29

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 15 max 26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/09/2026 à 06h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Société

Alerte météo. Averses orageuses, temps chaud et rafales de vent, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Articles les plus lus

1
Sebta: l’échec cinglant de la croisade anti-marocaine de PP et Vox au Parlement européen
2
Sebta: comment la «victoire» annoncée des droites se liquéfie à la lecture de la résolution du Parlement européen
3
Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier
4
Retour définitif à l’heure GMT dimanche 20 septembre 2026
5
Quand les événements de Sebta sont vécus comme une histoire familiale par Lamine Yamal
6
Ceuta: quand le Parlement européen devient l’arène de la politique espagnole
7
Mondial 2026: le directeur du FBI adresse une lettre de reconnaissance aux équipes de la DGSN-DGST
8
Archéologie: découverte à Oued Beht des plus anciens remparts du Maghreb datés de plus de 3.000 ans
Revues de presse

Voir plus