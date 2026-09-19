Société

Alerte météo. Averses orageuses, temps chaud et rafales de vent, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces

Une manche à air indiquant de fortes rafales de vent. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses, un temps chaud et de fortes rafales de vent sont attendus, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/09/2026 à 11h40

Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (30-40 mm) sont attendues, samedi de 11h00 à 23h00, dans les provinces de Tinghir, Figuig, Jerada, Errachidia, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Zagora et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/09/2026 à 11h40
#Alerte météo#DGM#Averses orageuses

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