Alerte météo. Averses orageuses, temps chaud et rafales de vent, de samedi à dimanche, dans plusieurs provinces

Une manche à air indiquant de fortes rafales de vent. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages (30-40 mm) sont attendues, samedi de 11h00 à 23h00, dans les provinces de Tinghir, Figuig, Jerada, Errachidia, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Zagora et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Par ailleurs, un temps chaud avec des températures oscillant entre 38° et 40°C concernera, samedi et dimanche, les provinces de Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémisset.

Aussi, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) concerneront, samedi et dimanche, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra.