Société

Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce mardi 6 octobre, des averses attendues sur l’Atlas, le Rif et la plaine du Saïss

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 6 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2026 à 07h00

Persistance des nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes et rafales sous orages sur les provinces du Sud.

– Averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Saïss.

– Passages nuageux denses sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, avec pluies ou averses localement orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur l’Atlas, les plaines nord et centre et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 08/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les Hauts Plateaux orientaux et les versants est de l’Atlas et de 20/25°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Sud, les plaines à l’ouest de l’Atlas et la Méditerranée.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit, au nord de Mehdia et au sud de Boujdour, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes averses orageuses, avec grêle et rafales de vent, lundi et mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 6 octobre 2026:

Oujda min 22 max 35

Bouarfa min 14 max 28

Al Hoceïma min 17 max 23

Tétouan min 18 max 23

Sebta min 21 max 22

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 20 max 29

Rabat min 22 max 28

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 20 max 24

Settat min 19 max 30

Safi min 18 max 24

Khouribga min 19 max 33

Béni Mellal min 22 max 35

Marrakech min 21 max 34

Meknès min 19 max 35

Fès min 21 max 36

Ifrane min 14 max 24

Taounate min 21 max 34

Errachidia min 17 max 29

Ouarzazate min 15 max 30

Agadir min 20 max 31

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 20 max 23

Es-Semara min 21 max 28

Dakhla min 21 max 24

Aousserd min 21 max 27

Lagouira min 23 max 25

Midelt min 15 max 27.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2026 à 07h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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