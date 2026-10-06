Météo. Mercure en baisse sur le Royaume ce mardi 6 octobre, des averses attendues sur l’Atlas, le Rif et la plaine du Saïss

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Persistance des nuages d’origine tropicale avec averses orageuses localement importantes et rafales sous orages sur les provinces du Sud.

– Averses orageuses locales sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et le Saïss.

– Passages nuageux denses sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, avec pluies ou averses localement orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur l’Atlas, les plaines nord et centre et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 08/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°C sur les Hauts Plateaux orientaux et les versants est de l’Atlas et de 20/25°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur le Sud, les plaines à l’ouest de l’Atlas et la Méditerranée.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit, au nord de Mehdia et au sud de Boujdour, devenant peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes averses orageuses, avec grêle et rafales de vent, lundi et mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 6 octobre 2026:

– Oujda min 22 max 35

– Bouarfa min 14 max 28

– Al Hoceïma min 17 max 23

– Tétouan min 18 max 23

– Sebta min 21 max 22

– Mellilia min 21 max 25

– Tanger min 20 max 25

– Kénitra min 20 max 29

– Rabat min 22 max 28

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 19 max 30

– Safi min 18 max 24

– Khouribga min 19 max 33

– Béni Mellal min 22 max 35

– Marrakech min 21 max 34

– Meknès min 19 max 35

– Fès min 21 max 36

– Ifrane min 14 max 24

– Taounate min 21 max 34

– Errachidia min 17 max 29

– Ouarzazate min 15 max 30

– Agadir min 20 max 31

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 20 max 23

– Es-Semara min 21 max 28

– Dakhla min 21 max 24

– Aousserd min 21 max 27

– Lagouira min 23 max 25

– Midelt min 15 max 27.