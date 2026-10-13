Météo. Légère hausse des températures ce mardi 13 octobre sur le Royaume

Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud de l’Oriental avec ondées éparses.

- Nuages bas fréquents sur la Méditerranée, Rhamna et les côtes Atlantiques avec formations brumeuses ou bruine, par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes Centres et Sud et le Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 03/09 °C sur l’Atlas et le Rif, de 09/15 °C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21 °C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 octobre 2026 :

Oujda : Min 15° — Max 28°

: Min 15° — Max 28° Bouarfa : Min 10° — Max 20°

: Min 10° — Max 20° Al Hoceima : Min 16° — Max 25°

: Min 16° — Max 25° Tétouan : Min 16° — Max 24°

: Min 16° — Max 24° Sebta : Min 18° — Max 23°

: Min 18° — Max 23° Mellilia : Min 18° — Max 24°

: Min 18° — Max 24° Tanger : Min 18° — Max 28°

: Min 18° — Max 28° Kénitra : Min 16° — Max 33°

: Min 16° — Max 33° Rabat : Min 17° — Max 25°

: Min 17° — Max 25° Casablanca : Min 17° — Max 26°

: Min 17° — Max 26° El Jadida : Min 18° — Max 26°

: Min 18° — Max 26° Settat : Min 15° — Max 31°

: Min 15° — Max 31° Safi : Min 17° — Max 29°

: Min 17° — Max 29° Khouribga : Min 14° — Max 30°

: Min 14° — Max 30° Béni Mellal : Min 16° — Max 30°

: Min 16° — Max 30° Marrakech : Min 15° — Max 33°

: Min 15° — Max 33° Meknès : Min 16° — Max 31°

: Min 16° — Max 31° Fès : Min 17° — Max 31°

: Min 17° — Max 31° Ifrane : Min 09° — Max 22°

: Min 09° — Max 22° Taounate : Min 18° — Max 32°

: Min 18° — Max 32° Errachidia : Min 15° — Max 27°

: Min 15° — Max 27° Ouarzazate : Min 13° — Max 26°

: Min 13° — Max 26° Agadir : Min 18° — Max 28°

: Min 18° — Max 28° Essaouira : Min 18° — Max 27°

: Min 18° — Max 27° Laâyoune : Min 19° — Max 32°

: Min 19° — Max 32° Es Semara : Min 19° — Max 35°

: Min 19° — Max 35° Dakhla : Min 17° — Max 26°

: Min 17° — Max 26° Aousserd : Min 17° — Max 34°

: Min 17° — Max 34° Lagouira : Min 21° — Max 29°

: Min 21° — Max 29° Midelt : Min 09° — Max 20°