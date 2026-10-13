Météo. Légère hausse des températures ce mardi 13 octobre sur le Royaume

Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud de l’Oriental avec ondées éparses.
- Nuages bas fréquents sur la Méditerranée, Rhamna et les côtes Atlantiques avec formations brumeuses ou bruine, par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes Centres et Sud et le Sud-est.
- Température minimale de l’ordre de 03/09 °C sur l’Atlas et le Rif, de 09/15 °C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21 °C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 octobre 2026 :
- Oujda : Min 15° — Max 28°
- Bouarfa : Min 10° — Max 20°
- Al Hoceima : Min 16° — Max 25°
- Tétouan : Min 16° — Max 24°
- Sebta : Min 18° — Max 23°
- Mellilia : Min 18° — Max 24°
- Tanger : Min 18° — Max 28°
- Kénitra : Min 16° — Max 33°
- Rabat : Min 17° — Max 25°
- Casablanca : Min 17° — Max 26°
- El Jadida : Min 18° — Max 26°
- Settat : Min 15° — Max 31°
- Safi : Min 17° — Max 29°
- Khouribga : Min 14° — Max 30°
- Béni Mellal : Min 16° — Max 30°
- Marrakech : Min 15° — Max 33°
- Meknès : Min 16° — Max 31°
- Fès : Min 17° — Max 31°
- Ifrane : Min 09° — Max 22°
- Taounate : Min 18° — Max 32°
- Errachidia : Min 15° — Max 27°
- Ouarzazate : Min 13° — Max 26°
- Agadir : Min 18° — Max 28°
- Essaouira : Min 18° — Max 27°
- Laâyoune : Min 19° — Max 32°
- Es Semara : Min 19° — Max 35°
- Dakhla : Min 17° — Max 26°
- Aousserd : Min 17° — Max 34°
- Lagouira : Min 21° — Max 29°
- Midelt : Min 09° — Max 20°