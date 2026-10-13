Société

Météo. Légère hausse des températures ce mardi 13 octobre sur le Royaume

Un paysage du Moyen Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 octobre 2026 :

Par le360
Le 13/10/2026 à 07h00

Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et l’extrême sud de l’Oriental avec ondées éparses.

- Nuages bas fréquents sur la Méditerranée, Rhamna et les côtes Atlantiques avec formations brumeuses ou bruine, par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les côtes Centres et Sud et le Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 03/09 °C sur l’Atlas et le Rif, de 09/15 °C sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21 °C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral atlantique.

Lire aussi : https://fr.le360.ma/societe/intemperies-au-haouz-et-a-chichaoua-quatre-morts-et-dimportants-degats-materiels_W35P5UE5ARA7XH6QJJD5F4EJXA/

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 13 octobre 2026 :

  • Oujda : Min 15° — Max 28°
  • Bouarfa : Min 10° — Max 20°
  • Al Hoceima : Min 16° — Max 25°
  • Tétouan : Min 16° — Max 24°
  • Sebta : Min 18° — Max 23°
  • Mellilia : Min 18° — Max 24°
  • Tanger : Min 18° — Max 28°
  • Kénitra : Min 16° — Max 33°
  • Rabat : Min 17° — Max 25°
  • Casablanca : Min 17° — Max 26°
  • El Jadida : Min 18° — Max 26°
  • Settat : Min 15° — Max 31°
  • Safi : Min 17° — Max 29°
  • Khouribga : Min 14° — Max 30°
  • Béni Mellal : Min 16° — Max 30°
  • Marrakech : Min 15° — Max 33°
  • Meknès : Min 16° — Max 31°
  • Fès : Min 17° — Max 31°
  • Ifrane : Min 09° — Max 22°
  • Taounate : Min 18° — Max 32°
  • Errachidia : Min 15° — Max 27°
  • Ouarzazate : Min 13° — Max 26°
  • Agadir : Min 18° — Max 28°
  • Essaouira : Min 18° — Max 27°
  • Laâyoune : Min 19° — Max 32°
  • Es Semara : Min 19° — Max 35°
  • Dakhla : Min 17° — Max 26°
  • Aousserd : Min 17° — Max 34°
  • Lagouira : Min 21° — Max 29°
  • Midelt : Min 09° — Max 20°
Par le360
Le 13/10/2026 à 07h00
#Météo#Météorologie#Climat#températures#Maroc

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