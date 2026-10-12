Météo. Température en légère hausse sur la majeure partie du pays ce lundi 12 octobre

Averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.
- Ondées par endroits sur l’Atlas et le Sud-est.
- Nuages bas avec des formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines Nord et centre la matinée et la nuit.
- Quelques rafales de vent modérées sur les côtes centre.
- Température minimale de l’ordre de 03/09°c sur l’Atlas et le Rif, de 09/15°c sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21°c partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et au Nord de Mehdia ainsi que peu agitée à agitée au Sud.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 12 octobre 2026 :
- Oujda min 18 max 27
- Bouarfa min 13 max 17
- Al Hoceïma min 19 max 25
- Tétouan min 18 max 27
- Sebta min 19 max 24
- Mellilia min 20 max 25
- Tanger min 20 max 26
- Kénitra min 19 max 27
- Rabat min 18 max 24
- Casablanca min 19 max 24
- El Jadida min 18 max 25
- Settat min 17 max 26
- Safi min 18 max 28
- Khouribga min 14 max 26
- Béni Mellal min 14 max 26
- Marrakech min 18 max 28
- Meknès min 17 max 26
- Fès min 17 max 27
- Ifrane min 12 max 21
- Taounate min 19 max 28
- Errachidia min 16 max 29
- Ouarzazate min 14 max 28
- Agadir min 21 max 26
- Essaouira min 19 max 26
- Laâyoune min 20 max 29
- Es Semara min 20 max 29
- Dakhla min 21 max 23
- Aousserd min 16 max 34
- Lagouira min 22 max 29
- Midelt min 12 max 24