Société

Météo. Température en légère hausse sur la majeure partie du pays ce lundi 12 octobre

Une plage sur la côté atlantique.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 12 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/10/2026 à 07h01

Averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.

- Ondées par endroits sur l’Atlas et le Sud-est.

- Nuages bas avec des formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines Nord et centre la matinée et la nuit.

- Quelques rafales de vent modérées sur les côtes centre.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°c sur l’Atlas et le Rif, de 09/15°c sur l’Oriental et les versants est de l’Atlas, et de 15/21°c partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et au Nord de Mehdia ainsi que peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Le Maroc enregistre son mois de septembre le plus chaud depuis 1981

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 12 octobre 2026 :

- Oujda min 18 max 27

- Bouarfa min 13 max 17

- Al Hoceïma min 19 max 25

- Tétouan min 18 max 27

- Sebta min 19 max 24

- Mellilia min 20 max 25

- Tanger min 20 max 26

- Kénitra min 19 max 27

- Rabat min 18 max 24

- Casablanca min 19 max 24

- El Jadida min 18 max 25

- Settat min 17 max 26

- Safi min 18 max 28

- Khouribga min 14 max 26

- Béni Mellal min 14 max 26

- Marrakech min 18 max 28

- Meknès min 17 max 26

- Fès min 17 max 27

- Ifrane min 12 max 21

- Taounate min 19 max 28

- Errachidia min 16 max 29

- Ouarzazate min 14 max 28

- Agadir min 21 max 26

- Essaouira min 19 max 26

- Laâyoune min 20 max 29

- Es Semara min 20 max 29

- Dakhla min 21 max 23

- Aousserd min 16 max 34

- Lagouira min 22 max 29

- Midelt min 12 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/10/2026 à 07h01
#Météo#températures#Climat#Météorologie#DGM

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