Société

Météo. Température en baisse sur l’Oriental, le Moyen Atlas et en légère hausse ou stable ailleurs ce dimanche 11 octobre, avec des averses locales

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/10/2026 à 06h58

Averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, les Hauts Plateaux orientaux et le Sud-Est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et les plaines atlantiques nord et centre, avec ondées éparses par endroits.

– Nuages bas avec formations brumeuses, par endroits, près des côtes atlantiques, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et le Sud-Est, et de 15/21°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Sud-Est, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 octobre 2026:

Oujda min 15 max 26

Bouarfa min 13 max 17

Al Hoceïma min 17 max 24

Tétouan min 17 max 24

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 19 max 25

Casablanca min 19 max 25

El Jadida min 20 max 25

Settat min 17 max 27

Safi min 16 max 24

Khouribga min 14 max 23

Béni Mellal min 16 max 21

Marrakech min 17 max 26

Meknès min 16 max 27

Fès min 17 max 28

Ifrane min 07 max 16

Taounate min 17 max 29

Errachidia min 15 max 22

Ouarzazate min 11 max 23

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 15 max 24

Laâyoune min 16 max 29

Es-Semara min 19 max 31

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 16 max 33

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 12 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/10/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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