Météo. Température en baisse sur l’Oriental, le Moyen Atlas et en légère hausse ou stable ailleurs ce dimanche 11 octobre, avec des averses locales

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Averses orageuses avec risque de grêle, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, les Hauts Plateaux orientaux et le Sud-Est.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et les plaines atlantiques nord et centre, avec ondées éparses par endroits.

– Nuages bas avec formations brumeuses, par endroits, près des côtes atlantiques, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/15°C sur l’Oriental et le Sud-Est, et de 15/21°C partout ailleurs.

– Température en baisse sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Sud-Est, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et au nord de Mehdia, et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 octobre 2026:

– Oujda min 15 max 26

– Bouarfa min 13 max 17

– Al Hoceïma min 17 max 24

– Tétouan min 17 max 24

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 19 max 24

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 19 max 25

– Casablanca min 19 max 25

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 17 max 27

– Safi min 16 max 24

– Khouribga min 14 max 23

– Béni Mellal min 16 max 21

– Marrakech min 17 max 26

– Meknès min 16 max 27

– Fès min 17 max 28

– Ifrane min 07 max 16

– Taounate min 17 max 29

– Errachidia min 15 max 22

– Ouarzazate min 11 max 23

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 15 max 24

– Laâyoune min 16 max 29

– Es-Semara min 19 max 31

– Dakhla min 17 max 25

– Aousserd min 16 max 33

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 12 max 19.