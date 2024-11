Météo. Légère baisse des températures ce samedi 9 novembre, avec un temps assez chaud sur le Souss et les provinces sahariennes

- Temps assez chaud sur le Souss et les provinces sahariennes.

- Nuages bas et formations brumeuses le matin et la nuit sur le nord de l’Oriental, la rive méditerranéenne, la région de Tanger, le Saïss, les plaines atlantiques Nord et sur les côtes Sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et ses versants Est.

- Circulation des nuages d’altitude sur le reste du pays.

- Chasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces Sud.

- Températures journalières en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues pour le samedi 9 novembre 2024:

- Oujda min 14°C; max 23°C

- Bouarfa min 13°C; max 25°C

- Al Hoceima min 15°C; max 23°C

- Tétouan min 13°C; max 25°C

- Sebta min 13°C; max 22°C

- Mellilia min 13°C; max 20°C

- Tanger min 16°C; max 21°C

- Kénitra min 16°C; max 23°C

- Rabat min 16°C; max 23°C

- Casablanca min 16°C; max 22°C

- El Jadida min 17°C; max 24°C

- Settat min 18°C; max 28°C

- Safi min 20°C; max 31°C

- Khouribga min 17°C; max 25°C

- Béni Mellal min 17°C; max 28°C

- Marrakech min 17°C; max 32°C

- Meknès min 16°C; max 24°C

- Fès min 15°C; max 24°C

- Ifrane min 12°C; max 21°C

- Taounate min 14°C; max 24°C

- Errachidia min 15°C; max 26°C

- Ouarzazate min 14°C; max 24°C

- Agadir min 21°C; max 35°C

- Essaouira min 22°C; max 33°C

- Laâyoune min 23°C; max 37°C

- Es-Semara min 22°C; max 34°C

- Dakhla min 19°C; max 34°C

- Aousserd min 23°C; max 35°C

- Lagouira min 19°C; max 30°C

- Midelt min 12°C; max 21°C