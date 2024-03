Météo. La pluie de retour à partir de ce mercredi

Après de longues journées ensoleillées, où le mercure s’est envolé, les températures vont progressivement commencer à baisser et la pluie sera enfin de retour. D’après la Direction générale de la météorologie (DGM), «des pluies ou des averses parfois accompagnées d’averses orageuses s’abattront sur la région de Tanger, le Rif occidental, la Méditerranée, Loukkos, le Gharb et Oulmès, notamment la nuit».

De faibles pluies éparses avec risque d’orage local sont prévues sur le Saïss, les plateaux de Phosphates et les Haut et Moyen Atlas. En parallèle, un temps passagèrement nuageux avec bruines sur les plaines Centre, le reste des plaines Nord et le nord-ouest des provinces du Sud est prévu. Des vents relativement forts souffleront également sur les régions du Sud, du Souss, de l’Atlas, du Rif et du Sud-Est, et pourront parfois provoquer de la poussière, indique la DGM.

Demain, jeudi, des pluies et orages sont prévus sur la région de Tanger, le Rif occidental, l’ouest de la Méditerranée, le Gharb et Loukkos avec de faibles pluies également sur les Haut et Moyen Atlas, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et sur les plaines Nord et Centre. Des rafales de vent fortes sont attendues sur l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas, et assez fortes sur la région de Tanger, les plaines Centre et sur le Sud. Les températures baisseront également.

Vendredi et samedi, un temps parfois pluvieux est attendu au niveau du centre du pays et le nord-ouest des provinces du Sud tandis que le temps sera passagèrement nuageux sur le nord, l’est et le sud-est du pays. En parallèle, les températures se réchaufferont dans le Nord et baisseront légèrement dans le reste des régions, fait savoir la DGM.