Société

Météo. Hausse générale des températures ce lundi 21 septembre avec des averses orageuses dans plusieurs régions

Casablanca.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 21 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 06h58

- Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.

- Foyers instables avec ondées et orages sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le nord de l’Oriental.

- Nuages d’origine tropicale sur le sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Anti-Atlas et les provinces du Sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse générale sur l’ensemble du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Laâyoune et Cap Barbas, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Climat: le Maroc confronté à la sécheresse des sols la plus sévère d’Afrique

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 21 septembre 2026:

Oujda min 18 max 25

Bouarfa min 15 max 27

Al Hoceïma min 19 max 26

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 22 max 30

Kénitra min 21 max 35

Rabat min 19 max 31

Casablanca min 20 max 29

El Jadida min 20 max 28

Settat min 20 max 38

Safi min 16 max 31

Khouribga min 21 max 37

Béni Mellal min 24 max 35

Marrakech min 22 max 38

Meknès min 21 max 36

Fès min 21 max 36

Ifrane min 14 max 26

Taounate min 23 max 35

Errachidia min 18 max 31

Ouarzazate min 18 max 34

Agadir min 17 max 31

Essaouira min 16 max 26

Laâyoune min 18 max 42

Es-Semara min 23 max 42

Dakhla min 15 max 28

Aousserd min 27 max 42

Lagouira min 19 max 28

Midelt min 16 max 30.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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