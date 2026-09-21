Météo. Hausse générale des températures ce lundi 21 septembre avec des averses orageuses dans plusieurs régions

- Temps assez chaud à localement chaud sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’intérieur du Souss et les plaines intérieures.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines près des côtes.

- Foyers instables avec ondées et orages sur le Haut Atlas, le Sud-Est et le nord de l’Oriental.

- Nuages d’origine tropicale sur le sud des provinces sahariennes avec ondées ou averses orageuses, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Anti-Atlas et les provinces du Sud.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes et de 15/22°C partout ailleurs.

- Température en hausse générale sur l’ensemble du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Laâyoune et Cap Barbas, et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 21 septembre 2026:

– Oujda min 18 max 25

– Bouarfa min 15 max 27

– Al Hoceïma min 19 max 26

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 22 max 30

– Kénitra min 21 max 35

– Rabat min 19 max 31

– Casablanca min 20 max 29

– El Jadida min 20 max 28

– Settat min 20 max 38

– Safi min 16 max 31

– Khouribga min 21 max 37

– Béni Mellal min 24 max 35

– Marrakech min 22 max 38

– Meknès min 21 max 36

– Fès min 21 max 36

– Ifrane min 14 max 26

– Taounate min 23 max 35

– Errachidia min 18 max 31

– Ouarzazate min 18 max 34

– Agadir min 17 max 31

– Essaouira min 16 max 26

– Laâyoune min 18 max 42

– Es-Semara min 23 max 42

– Dakhla min 15 max 28

– Aousserd min 27 max 42

– Lagouira min 19 max 28

– Midelt min 16 max 30.