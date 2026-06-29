Météo. Hausse des températures sur les côtes et le Souss ce lundi 29 juin, avec des orages attendus sur les reliefs

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et l’Ouest de la rive méditerranéenne.
- Instabilité orageuse avec ondées ou averses par endroits sur l’Atlas, le Sud-est et le Nord de l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Atlas et le Sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, le Rif et les côtes atlantiques nord, de 25/32°C sur le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces Sud et de 18/25°C ailleurs.
- Température en hausse sensible sur les côtes et les plaines atlantiques, le Souss et les provinces Sud.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Larache, peu agitée à agitée entre Larache et Jorf et agitée au Sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 29 juin 2026:
– Oujda min 21 max 37
– Bouarfa min 24 max 36
– Al Hoceima min 22 max 31
– Tétouan min 22 max 30
– Sebta min 22 max 28
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 21 max 32
– Kénitra min 17 max 32
– Rabat min 22 max 27
– Casablanca min 18 max 26
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 17 max 39
– Safi min 19 max 35
– Khouribga min 19 max 39
– Béni Mellal min 23 max 41
– Marrakech min 23 max 43
– Meknès min 20 max 39
– Fès min 21 max 40
– Ifrane min 18 max 31
– Taounate min 21 max 40
– Errachidia min 28 max 40
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 20 max 36
– Essaouira min 21 max 31
– Laâyoune min 21 max 33
– Es-Semara min 21 max 44
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 24 max 46
– Lagouira min 18 max 24
– Midelt min 21 max 35