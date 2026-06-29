Météo. Hausse des températures sur les côtes et le Souss ce lundi 29 juin, avec des orages attendus sur les reliefs

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et l’Ouest de la rive méditerranéenne.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses par endroits sur l’Atlas, le Sud-est et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Atlas et le Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, le Rif et les côtes atlantiques nord, de 25/32°C sur le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces Sud et de 18/25°C ailleurs.

- Température en hausse sensible sur les côtes et les plaines atlantiques, le Souss et les provinces Sud.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Larache, peu agitée à agitée entre Larache et Jorf et agitée au Sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 29 juin 2026:

– Oujda min 21 max 37

– Bouarfa min 24 max 36

– Al Hoceima min 22 max 31

– Tétouan min 22 max 30

– Sebta min 22 max 28

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 17 max 32

– Rabat min 22 max 27

– Casablanca min 18 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 17 max 39

– Safi min 19 max 35

– Khouribga min 19 max 39

– Béni Mellal min 23 max 41

– Marrakech min 23 max 43

– Meknès min 20 max 39

– Fès min 21 max 40

– Ifrane min 18 max 31

– Taounate min 21 max 40

– Errachidia min 28 max 40

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 20 max 36

– Essaouira min 21 max 31

– Laâyoune min 21 max 33

– Es-Semara min 21 max 44

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 24 max 46

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 21 max 35