Société

Météo. Hausse des températures sur les côtes et le Souss ce lundi 29 juin, avec des orages attendus sur les reliefs

Le lac d'Aguelmam.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 29 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/06/2026 à 06h03

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques et l’Ouest de la rive méditerranéenne.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses par endroits sur l’Atlas, le Sud-est et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, l’Atlas et le Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, le Rif et les côtes atlantiques nord, de 25/32°C sur le Sud-est et l’Est et le Sud des provinces Sud et de 18/25°C ailleurs.

- Température en hausse sensible sur les côtes et les plaines atlantiques, le Souss et les provinces Sud.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Larache, peu agitée à agitée entre Larache et Jorf et agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 29 juin 2026:

Oujda min 21 max 37

Bouarfa min 24 max 36

Al Hoceima min 22 max 31

Tétouan min 22 max 30

Sebta min 22 max 28

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 17 max 32

Rabat min 22 max 27

Casablanca min 18 max 26

El Jadida min 20 max 27

Settat min 17 max 39

Safi min 19 max 35

Khouribga min 19 max 39

Béni Mellal min 23 max 41

Marrakech min 23 max 43

Meknès min 20 max 39

Fès min 21 max 40

Ifrane min 18 max 31

Taounate min 21 max 40

Errachidia min 28 max 40

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 20 max 36

Essaouira min 21 max 31

Laâyoune min 21 max 33

Es-Semara min 21 max 44

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 24 max 46

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 21 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/06/2026 à 06h03
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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