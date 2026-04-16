Météo. Hausse des températures et brumes côtières ce jeudi 16 avril

Ksar El Bhar, Safi. Construite par les Portugais au XVe siècle, cette forteresse a été, un temps, le lieu de résidence du gouverneur. Sa porte monumentale s’ouvre sur une place d’armes où une dizaine de vieux canons espagnols et hollandais sont pointés vers l’océan. . CRT Marrakech

- Formations brumeuses avec risque de la bruine sur les plaines atlantiques Nord et Centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Hausse des températures avec un temps assez chaud sur l’intérieur du Souss et sur les provinces du Sud.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’extrême Sud du pays avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de -1/7°C sur l’Atlas, de 15/23°C sur le Centre et le Sud et de 8/14°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, devenant peu agitée à agitée sur le détroit et sur les côtes atlantiques, et agitée à forte le matin au nord de Tan-Tan.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 avril 2026:

– Oujda min 10 max 25

– Bouarfa min 7 max 22

– Al Hoceima min 10 max 21

– Tétouan min 11 max 25

– Sebta min 8 max 21

– Mellilia min 13 max 21

– Tanger min 12 max 24

– Kénitra min 11 max 24

– Rabat min 12 max 22

– Casablanca min 12 max 22

– El Jadida min 16 max 22

– Settat min 11 max 28

– Safi min 12 max 29

– Khouribga min 11 max 28

– Béni Mellal min 9 max 29

– Marrakech min 13 max 32

– Meknès min 11 max 28

– Fès min 8 max 28

– Ifrane min 4 max 19

– Taounate min 15 max 27

– Errachidia min 13 max 27

– Ouarzazate min 12 max 28

– Agadir min 18 max 33

– Essaouira min 14 max 26

– Laâyoune min 13 max 36

– Es-Semara min 18 max 38

– Dakhla min 13 max 27

– Aousserd min 19 max 38

– Lagouira min 16 max 25

– Midelt min 8 max 23