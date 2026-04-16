Société

Météo. Hausse des températures et brumes côtières ce jeudi 16 avril

Ksar El Bhar, Safi. Construite par les Portugais au XVe siècle, cette forteresse a été, un temps, le lieu de résidence du gouverneur. Sa porte monumentale s’ouvre sur une place d’armes où une dizaine de vieux canons espagnols et hollandais sont pointés vers l’océan. 

Ksar El Bhar, Safi. Construite par les Portugais au XVe siècle, cette forteresse a été, un temps, le lieu de résidence du gouverneur. Sa porte monumentale s’ouvre sur une place d’armes où une dizaine de vieux canons espagnols et hollandais sont pointés vers l’océan.  . CRT Marrakech

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 16 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/04/2026 à 05h56

- Formations brumeuses avec risque de la bruine sur les plaines atlantiques Nord et Centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Hausse des températures avec un temps assez chaud sur l’intérieur du Souss et sur les provinces du Sud.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur l’extrême Sud du pays avec chasse-sables locales.

- Températures minimales de l’ordre de -1/7°C sur l’Atlas, de 15/23°C sur le Centre et le Sud et de 8/14°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, devenant peu agitée à agitée sur le détroit et sur les côtes atlantiques, et agitée à forte le matin au nord de Tan-Tan.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 avril 2026:

Oujda min 10 max 25

Bouarfa min 7 max 22

Al Hoceima min 10 max 21

Tétouan min 11 max 25

Sebta min 8 max 21

Mellilia min 13 max 21

Tanger min 12 max 24

Kénitra min 11 max 24

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 12 max 22

El Jadida min 16 max 22

Settat min 11 max 28

Safi min 12 max 29

Khouribga min 11 max 28

Béni Mellal min 9 max 29

Marrakech min 13 max 32

Meknès min 11 max 28

Fès min 8 max 28

Ifrane min 4 max 19

Taounate min 15 max 27

Errachidia min 13 max 27

Ouarzazate min 12 max 28

Agadir min 18 max 33

Essaouira min 14 max 26

Laâyoune min 13 max 36

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 13 max 27

Aousserd min 19 max 38

Lagouira min 16 max 25

Midelt min 8 max 23

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/04/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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