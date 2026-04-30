Société

Météo. Hausse des températures ce jeudi 30 avril, avec des averses orageuses sur l’Atlas

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Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 30 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/04/2026 à 05h59

- Pluies ou averses orageuses avec risque de grêle sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

- Nuages bas avec brume locale ou bruine sur les plaines atlantiques nord et centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, le sud du Haut Atlas et le Sud-Est.

- Températures minimales de l’ordre de 2/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 8/14°C sur les Hauts plateaux, Oulmès et le Tangérois, de 18/20°C sur l’extrême Sud-Est et de 14/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée au Détroit et sur le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 avril 2026:

Oujda min 14 max 25

Bouarfa min 14 max 29

Al Hoceima min 14 max 17

Tétouan min 9 max 20

Sebta min 14 max 19

Mellilia min 14 max 19

Tanger min 11 max 21

Kénitra min 15 max 22

Rabat min 15 max 21

Casablanca min 17 max 20

El Jadida min 15 max 21

Settat min 13 max 23

Safi min 14 max 23

Khouribga min 12 max 23

Béni Mellal min 13 max 22

Marrakech min 16 max 27

Meknès min 14 max 21

Fès min 15 max 23

Ifrane min 8 max 16

Taounate min 14 max 23

Errachidia min 17 max 31

Ouarzazate min 15 max 29

Agadir min 16 max 22

Essaouira min 15 max 21

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 16 max 31

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 16 max 35

Lagouira min 17 max 24

Midelt min 12 max 19

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/04/2026 à 05h59
#DGM#températures#Climat#Météo#Météorologie

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