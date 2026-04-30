Météo. Hausse des températures ce jeudi 30 avril, avec des averses orageuses sur l’Atlas

- Pluies ou averses orageuses avec risque de grêle sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental.

- Nuages bas avec brume locale ou bruine sur les plaines atlantiques nord et centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, le sud du Haut Atlas et le Sud-Est.

- Températures minimales de l’ordre de 2/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 8/14°C sur les Hauts plateaux, Oulmès et le Tangérois, de 18/20°C sur l’extrême Sud-Est et de 14/18°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer belle en Méditerranée et belle à peu agitée au Détroit et sur le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 avril 2026:

– Oujda min 14 max 25

– Bouarfa min 14 max 29

– Al Hoceima min 14 max 17

– Tétouan min 9 max 20

– Sebta min 14 max 19

– Mellilia min 14 max 19

– Tanger min 11 max 21

– Kénitra min 15 max 22

– Rabat min 15 max 21

– Casablanca min 17 max 20

– El Jadida min 15 max 21

– Settat min 13 max 23

– Safi min 14 max 23

– Khouribga min 12 max 23

– Béni Mellal min 13 max 22

– Marrakech min 16 max 27

– Meknès min 14 max 21

– Fès min 15 max 23

– Ifrane min 8 max 16

– Taounate min 14 max 23

– Errachidia min 17 max 31

– Ouarzazate min 15 max 29

– Agadir min 16 max 22

– Essaouira min 15 max 21

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 16 max 31

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 16 max 35

– Lagouira min 17 max 24

– Midelt min 12 max 19