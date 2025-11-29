Météo. Froid persistant ce samedi 29 novembre, avec des pluies éparses la nuit sur le Tangérois et des vents assez forts sur les côtes

- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques la matinée.
- Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux orientaux.
- Infiltration des nuages denses sur le Tangérois et le Gharb avec pluies éparses la nuit.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud.
- Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le Centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.
- Températures journalières en hausse sur le Sud et en baisse à stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025:
– Oujda min 3 max 19
– Bouarfa min 1 max 16
– Al Hoceima min 7 max 18
– Tétouan min 6 max 19
– Sebta min 12 max 18
– Mellilia min 6 max 18
– Tanger min 9 max 16
– Kénitra min 7 max 19
– Rabat min 8 max 18
– Casablanca min 8 max 19
– El Jadida min 07 max 19
– Settat min 4 max 18
– Safi min 8 max 20
– Khouribga min 5 max 19
– Béni Mellal min 8 max 20
– Marrakech min 6 max 22
– Meknès min 5 max 16
– Fès min 4 max 16
– Ifrane min 2 max 12
– Taounate min 4 max 18
– Errachidia min 1 max 19
– Ouarzazate min 0 max 20
– Agadir min 10 max 23
– Essaouira min 10 max 23
– Laâyoune min 13 max 28
– Es-Semara min 12 max 28
– Dakhla min 14 max 27
– Aousserd min 15 max 30
– Lagouira min 15 max 27
– Midelt min 1 max 16.