Météo. Froid persistant ce samedi 29 novembre, avec des pluies éparses la nuit sur le Tangérois et des vents assez forts sur les côtes

La Kasbah de Taourirt, dans la ville de Ouarzazate, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/11/2025 à 05h55

- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques la matinée.

- Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux orientaux.

- Infiltration des nuages denses sur le Tangérois et le Gharb avec pluies éparses la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le Centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.

- Températures journalières en hausse sur le Sud et en baisse à stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025:

Oujda min 3 max 19

Bouarfa min 1 max 16

Al Hoceima min 7 max 18

Tétouan min 6 max 19

Sebta min 12 max 18

Mellilia min 6 max 18

Tanger min 9 max 16

Kénitra min 7 max 19

Rabat min 8 max 18

Casablanca min 8 max 19

El Jadida min 07 max 19

Settat min 4 max 18

Safi min 8 max 20

Khouribga min 5 max 19

Béni Mellal min 8 max 20

Marrakech min 6 max 22

Meknès min 5 max 16

Fès min 4 max 16

Ifrane min 2 max 12

Taounate min 4 max 18

Errachidia min 1 max 19

Ouarzazate min 0 max 20

Agadir min 10 max 23

Essaouira min 10 max 23

Laâyoune min 13 max 28

Es-Semara min 12 max 28

Dakhla min 14 max 27

Aousserd min 15 max 30

Lagouira min 15 max 27

Midelt min 1 max 16.





