Météo. Froid persistant ce samedi 29 novembre, avec des pluies éparses la nuit sur le Tangérois et des vents assez forts sur les côtes

La Kasbah de Taourirt, dans la ville de Ouarzazate, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

- Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques la matinée.

- Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux orientaux.

- Infiltration des nuages denses sur le Tangérois et le Gharb avec pluies éparses la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud.

- Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le Centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.

- Températures journalières en hausse sur le Sud et en baisse à stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025:

– Oujda min 3 max 19

– Bouarfa min 1 max 16

– Al Hoceima min 7 max 18

– Tétouan min 6 max 19

– Sebta min 12 max 18

– Mellilia min 6 max 18

– Tanger min 9 max 16

– Kénitra min 7 max 19

– Rabat min 8 max 18

– Casablanca min 8 max 19

– El Jadida min 07 max 19

– Settat min 4 max 18

– Safi min 8 max 20

– Khouribga min 5 max 19

– Béni Mellal min 8 max 20

– Marrakech min 6 max 22

– Meknès min 5 max 16

– Fès min 4 max 16

– Ifrane min 2 max 12

– Taounate min 4 max 18

– Errachidia min 1 max 19

– Ouarzazate min 0 max 20

– Agadir min 10 max 23

– Essaouira min 10 max 23

– Laâyoune min 13 max 28

– Es-Semara min 12 max 28

– Dakhla min 14 max 27

– Aousserd min 15 max 30

– Lagouira min 15 max 27

– Midelt min 1 max 16.