Météo. Forte hausse des températures et orages locaux sur le Royaume ce lundi 7 septembre

La kasbah des Oudayas à Rabat.

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

- Averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les plateaux de Phosphates, avec risque de débordement sur la Chaouia le soir.

- Ondées et orages sur le Souss, le Rif et le Sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et l’Ouest des provinces sud, de 26/33°C sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sud, et de 21/26°C ailleurs.

- Températures en hausse sensible sur le Sud, les plaines nord et centre, le Rif et l’Ouest de la rive méditerranéenne.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour ainsi qu’agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 7 septembre 2026:

– Oujda min 23 max 36

– Bouarfa min 24 max 35

– Al Hoceima min 21 max 28

– Tétouan min 23 max 27

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 24 max 33

– Kénitra min 23 max 36

– Rabat min 22 max 30

– Casablanca min 23 max 27

– El Jadida min 23 max 29

– Settat min 25 max 40

– Safi min 22 max 38

– Khouribga min 26 max 40

– Béni Mellal min 27 max 39

– Marrakech min 24 max 42

– Meknès min 27 max 41

– Fès min 27 max 41

– Ifrane min 19 max 31

– Taounate min 27 max 41

– Errachidia min 26 max 37

– Ouarzazate min 23 max 36

– Agadir min 24 max 37

– Essaouira min 22 max 34

– Laâyoune min 22 max 42

– Es-Semara min 23 max 46

– Dakhla min 17 max 28

– Aousserd min 27 max 46

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 21 max 33