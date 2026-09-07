Société

Météo. Forte hausse des températures et orages locaux sur le Royaume ce lundi 7 septembre

La kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 7 septembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 06h04

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

- Averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les plateaux de Phosphates, avec risque de débordement sur la Chaouia le soir.

- Ondées et orages sur le Souss, le Rif et le Sud de l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et l’Ouest des provinces sud, de 26/33°C sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sud, et de 21/26°C ailleurs.

- Températures en hausse sensible sur le Sud, les plaines nord et centre, le Rif et l’Ouest de la rive méditerranéenne.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour ainsi qu’agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 7 septembre 2026:

Oujda min 23 max 36

Bouarfa min 24 max 35

Al Hoceima min 21 max 28

Tétouan min 23 max 27

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 24 max 33

Kénitra min 23 max 36

Rabat min 22 max 30

Casablanca min 23 max 27

El Jadida min 23 max 29

Settat min 25 max 40

Safi min 22 max 38

Khouribga min 26 max 40

Béni Mellal min 27 max 39

Marrakech min 24 max 42

Meknès min 27 max 41

Fès min 27 max 41

Ifrane min 19 max 31

Taounate min 27 max 41

Errachidia min 26 max 37

Ouarzazate min 23 max 36

Agadir min 24 max 37

Essaouira min 22 max 34

Laâyoune min 22 max 42

Es-Semara min 23 max 46

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 27 max 46

Lagouira min 20 max 29

Midelt min 21 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 06h04
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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