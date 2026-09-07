Météo. Forte hausse des températures et orages locaux sur le Royaume ce lundi 7 septembre

- Temps assez chaud à chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.
- Averses orageuses sur l’Atlas, ses versants est et les plateaux de Phosphates, avec risque de débordement sur la Chaouia le soir.
- Ondées et orages sur le Souss, le Rif et le Sud de l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 15/21°C sur l’Atlas, le Rif et l’Ouest des provinces sud, de 26/33°C sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces sud, et de 21/26°C ailleurs.
- Températures en hausse sensible sur le Sud, les plaines nord et centre, le Rif et l’Ouest de la rive méditerranéenne.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour ainsi qu’agitée sur le reste du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 7 septembre 2026:
– Oujda min 23 max 36
– Bouarfa min 24 max 35
– Al Hoceima min 21 max 28
– Tétouan min 23 max 27
– Sebta min 21 max 24
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 24 max 33
– Kénitra min 23 max 36
– Rabat min 22 max 30
– Casablanca min 23 max 27
– El Jadida min 23 max 29
– Settat min 25 max 40
– Safi min 22 max 38
– Khouribga min 26 max 40
– Béni Mellal min 27 max 39
– Marrakech min 24 max 42
– Meknès min 27 max 41
– Fès min 27 max 41
– Ifrane min 19 max 31
– Taounate min 27 max 41
– Errachidia min 26 max 37
– Ouarzazate min 23 max 36
– Agadir min 24 max 37
– Essaouira min 22 max 34
– Laâyoune min 22 max 42
– Es-Semara min 23 max 46
– Dakhla min 17 max 28
– Aousserd min 27 max 46
– Lagouira min 20 max 29
– Midelt min 21 max 33